Tampil dengan Kemasan Baru, Dua Kelinci Hadirkan Kesempatan Raih THR Jutaan Rupiah

INDUSTRI makanan ringan di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Memasuki 2026, camilan bukan lagi sekadar pengganjal lapar, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian dan gaya hidup masyarakat. Permintaan terhadap produk praktis, enak, dan bernilai gizi semakin meningkat.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), industri makanan dan minuman nasional tumbuh 6,49% hingga kuartal III 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 5%.

Sejalan dengan itu, pasar makanan ringan diperkirakan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah dan kebiasaan konsumsi camilan dalam porsi kecil namun lebih sering.

Momentum konsumsi juga diperkuat oleh momen musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri, serta meningkatnya peran e-commerce yang mendorong transaksi produk FMCG sepanjang tahun 2025.

Tampil lebih fresh

Melihat besarnya potensi pasar tersebut, Kacang Dua Kelinci terus berinovasi, baik dari sisi produk maupun strategi pemasarannya. Salah satu langkah terbarunya adalah menghadirkan kemasan baru dengan tampilan yang lebih segar, modern, dan relevan dengan gaya hidup konsumen saat ini.

Emmanuel Dean, Marketing Deputy Director PT Dua Kelinci, mengatakan tahun 2026 menjadi era hyper-personalization, produsen tidak lagi bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua konsumen (one size fits all).

"Preferensi konsumen sekarang jauh lebih beragam dan teredukasi. Dulu camilan sehat sering dianggap kurang enak. Tantangan kami saat ini adalah menghadirkan produk yang tetap gurih, tetapi juga memiliki nilai fungsional dan terasa guilt-free," ujarnya dalam peluncuran kemasan baru di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Theo T Gazali, Sales & Marketing Director PT Dua Kelinci, serta Albert Natalius, Head of Marketing PT Dua Kelinci.

Emmanuel memproyeksikan kategori kacang kulit dan biji-bijian seperti kacang koro dan polong akan mengambil porsi pasar yang semakin besar karena kandungan protein dan serat alaminya yang berperan dalam menjaga stamina dan metabolisme tubuh.

Menurutnya, pemasaran saat ini bukan lagi sekadar komunikasi satu arah. Brand harus membangun keterlibatan melalui komunitas, hobi, hingga olahraga.

"Camilan harus hadir di momen yang tepat, baik saat menonton pertandingan, bekerja dari mana saja, atau berkumpul bersama keluarga. Karena itu, kemasan baru kami dibuat lebih modern dan fresh agar lebih dekat dan relevan dengan ragam konsumen yang dituju yaitu keluarga," jelasnya.

Pembaruan ini tidak hanya soal visual, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Dua Kelinci untuk tetap relevan dalam menemani berbagai momen kebersamaan keluarga Indonesia yang semakin beragam.

"Bagi kami, kebersamaan adalah tentang hadir dan berbagi momen meski preferensi tiap orang berbeda. Seperti varian Kacang Dua Kelinci, mulai dari kacang kulit, kacang koro, kacang polong, hingga kacang campur, yang menjadi simbol keberagaman dalam kebersamaan tersebut," tutup Emmanuel.

Bagi-Bagi THR

Sejalan dengan semangat itu, Dua Kelinci mengajak keluarga Indonesia untuk berbagi cerita kebersamaan melalui kuis digital bertajuk #AlbumKeluargaDuaKelinci dalam menyambut bulan Ramadan.

Program ini mengajak keluarga mengabadikan momen sederhana mereka bersama Kacang Dua Kelinci, dengan kesempatan mendapatkan apresiasi berupa hadiah menarik.

Dalam program ini, lima keluarga terpilih akan memperoleh kesempatan mendapatkan uang THR belanja senilai Rp10 juta per keluarga sekaligus berkolaborasi dalam pembuatan konten bersama Dua Kelinci. Selain itu, 20 keluarga lainnya akan mendapatkan e-wallet, masing-masing senilai Rp1 juta. Periode program ini dimulai dari 10 Februari 2026 - 25 Maret 2026. (E-1)