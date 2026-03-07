Momentum Ramadan Dimanfaatkan Peritel Sepeda untuk Dorong Minat Berolahraga

Mabbes (Maret Banyak Bonus Extra Seru) yang berlangsung pada 1–10 Maret 2026 menawarkan potongan harga hingga 25% untuk berbagai produk sepeda, sepeda listrik, serta komponen dan aksesoris bersepeda.(Dok. ATR Cycling)

AKTIVITAS olahraga tetap menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat, termasuk selama bulan Ramadan. Meski pola aktivitas harian berubah, sejumlah anggota masyarakat tetap mencari cara untuk menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga ringan seperti bersepeda.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan pelaku usaha ritel perlengkapan sepeda untuk menghadirkan berbagai program promosi yang dapat mendorong minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga sekaligus mempermudah konsumen mendapatkan produk yang dibutuhkan.

Salah satu program tersebut dihadirkan oleh ATR Cycling melalui promo bertajuk Mabbes (Maret Banyak Bonus Extra Seru) yang berlangsung pada 1–10 Maret 2026. Program ini menawarkan potongan harga hingga 25% untuk berbagai produk sepeda, sepeda listrik, serta komponen dan aksesoris bersepeda.

Baca juga : Dari Jantung hingga Kesehatan Mental, Ini 10 Manfaat Bersepeda

Direktur PT Bintang Mas Lestari, Winston Mulyadi, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada pelanggan sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk bersepeda dengan penawaran menarik.

"Melalui program Mabbes ini, kami ingin memberikan promo yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Diskon hingga 25% menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memiliki sepeda dan aksesoris berkualitas dari berbagai brand ternama," ujar Winston dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Promo tersebut mencakup berbagai merek yang berada di bawah distribusi ATR Cycling, di antaranya United Bike, Genio Bike, Avand, KHE, serta komponen dari Shimano.

Baca juga : Kapan Libur Awal Puasa 2026? Simak Tanggal dan Informasinya

Selain potongan harga, pelanggan juga berkesempatan memperoleh cashback hingga Rp500.000 dengan minimum pembelanjaan mulai dari Rp350.000.

Program Mabbes dapat diakses melalui berbagai kanal penjualan ATR Cycling, baik secara daring maupun luring. Konsumen dapat memperoleh penawaran ini melalui situs resmi perusahaan di www.atrcycling.com maupun melalui official online store ATR Cycling di sejumlah marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.

Perusahaan menyebutkan bahwa promo ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang akan berlangsung sepanjang Maret 2026, dengan sejumlah program lain yang akan dihadirkan untuk memberikan lebih banyak pilihan penawaran kepada pelanggan.

Informasi mengenai promo dan kegiatan terbaru ATR Cycling juga dapat diikuti melalui akun media sosial resmi perusahaan di Instagram @ATR_cycling.id. (Put/E-1)