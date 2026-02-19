Hukum Menggosok Gigi saat Puasa: Batal atau Tidak? Ini Penjelasan 4 Mazhab

Headline
MENJAGA kebersihan mulut merupakan bagian dari fitrah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, sering muncul pertanyaan: apakah menggosok gigi membatalkan puasa?
Secara umum, mayoritas ulama berpendapat bahwa menggosok gigi atau bersiwak tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada air, pasta gigi, atau benda lain yang tertelan secara sengaja ke dalam tenggorokan (kerongkongan).
Meskipun pada dasarnya diperbolehkan, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaannya:
|Mazhab
|Hukum & Penjelasan
|Syafi'i & Hambali
|Hukumnya makruh setelah waktu Zuhur hingga berbuka, karena dianggap menghilangkan bau mulut orang berpuasa yang mulia di sisi Allah.
|Hanafi & Maliki
|Hukumnya mubah (boleh) dilakukan kapan saja sepanjang hari tanpa batasan waktu tertentu.
Menggunakan pasta gigi saat berpuasa diperbolehkan, namun harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Rasa segar atau aroma yang tertinggal di mulut setelah berkumur tidak membatalkan puasa karena statusnya adalah bekas (atsar), bukan materi yang tertelan.
Penting: Jika pasta gigi atau air kumur tertelan dengan sengaja, maka puasa secara otomatis batal. Namun, jika terjadi benar-benar tanpa sengaja, puasa tetap dianggap sah.
Menggosok gigi saat puasa tidak membatalkan ibadah selama dilakukan dengan hati-hati. Untuk menghindari perbedaan pendapat (khilafiyah) dan hukum makruh, disarankan untuk menyikat gigi secara maksimal sebelum memasuki waktu Imsak atau sebelum matahari tergelincir (waktu Zuhur). (Z-10)
