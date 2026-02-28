KAI Sumatra Utara Sediakan 231 Ribu Kursi untuk Mudik Lebaran

231.704 tempat duduk yang disediakan untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 oleh KAI(MI/Apul Iskandar)

PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara mencatat sebanyak 44.752 tiket angkutan lebaran 2026 telah dipesan oleh masyarakat sejak dibukanya pemesanan hingga memasuki sepekan bulan Ramadan 1447 H. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total kapasitas 231.704 tempat duduk yang disediakan untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026.

Plt. Manager Hubungan Masyarakat KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa dari 44.752 tiket yang terjual, sebanyak 1.398 di antaranya merupakan tiket KA Sribilah Utama Fakultatif keberangkatan 14-29 Maret 2026.

“Pada periode tersebut, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tiket sebesar 30 persen, para pelanggan bisa memanfaatkan hal itu sehingga biaya untuk mudik dan balik menjadi lebih efisien,” kata Anwar, Sabtu (28/2).

Berdasarkan data yang ada, dari enam perjalanan setiap harinya, KA Putri Deli untuk relasi Medan-Tanjungbalai (PP) pada keberangkatan tanggal 21 hingga 24 Maret 2026 tiketnya telah terjual hingga 100% dari kapasitas.

Oleh karena itu, bagi pelanggan yang berencana menggunakan layanan KA Putri Deli pada periode tersebut, diimbau untuk memilih tanggal keberangkatan alternatif yang ketersediaan tiketnya masih cukup banyak tersedia.

“Harga tiket KA Putri Deli yang cukup terjangkau membuatnya sangat diminati oleh masyarakat, terlebih pada masa libur lebaran dimana banyak orang membutuhkan transportasi untuk mudik ke kampung halamannya,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, ketersediaan tiket di wilayah Divre I Sumatera Utara sebenarnya masih mencukupi. Terlebih mulai tanggal 11 Maret atau sejak dimulainya masa angkutan lebaran, KAI Divre I Sumatera Utara juga menambah kapasitas gerbong untuk semua kereta api yang beroperasi.

“Mulai 11 Maret, untuk KA Siantar Ekspres dan KA Putri Deli masing-masing akan ditambahkan satu kereta kelas ekonomi. Sedangkan untuk KA Sribilah Utama, ditambahkan satu kereta kelas eksekutif dan satu kereta kelas bisnis. Dengan penambahan ini membuat kesempatan masyarakat untuk mendapatkan tiket kereta api pada musim mudik lebaran semakin tinggi,” ungkap Anwar.

Mengingat minat masyarakat untuk membeli tiket terus meningkat, KAI Divre I Sumatera Utara mengimbau agar warga segera merencanakan perjalanannya dengan memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI, laman booking.kai.id, maupun kanal resmi lainnya.

“KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen penuh untuk menyediakan layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh masyarakat guna memastikan perjalanan mudik pada masa angkutan Lebaran mendatang berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (AP)