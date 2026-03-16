Hotel Ciputra Jakarta Resmi Terima Sertifikasi Chinese Friendly Hotel dari Ctrip

Pada 9 Maret 2026, Hotel Ciputra Jakarta secara resmi menerima sertifikasi Chinese Friendly Hotel dari Agen Perjalanan asal Tiongkok, Ctrip. Sertifikasi ini menunjukan bahwa Hotel Ciputra Jakarta telah memenuhi standar layanan yang ramah dan sesuai dengan kebutuhan tamu asal Tiongkok.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Hotel Ciputra Jakarta menyediakan berbagai pilihan menu khas Tiongkok serta menghadirkan program All You Can Eat Dimsum Sunday Brunch setiap minggu yang menyajikan beragam hidangan autentik Chinese.

Untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para tamu, Hotel Ciputra Jakarta juga menyediakan informasi dalam Bahasa Mandarin di berbagai area hotel sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh tamu asal Tiongkok. Selain itu, hotel ini memiliki staf yang mampu berkomunikasi dalam Bahasa Mandarin serta dilengkapi dengan fasilitas alat translasi Bahasa Mandarin guna mendukung pelayanan yang lebih optimal.

“Kami sangat bangga menerima sertifikasi Chinese Friendly Hotel dari Ctrip. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami untuk terus memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan menyenangkan bagi tamu dari Tiongkok dengan menyediakan layanan, fasilitas, serta komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan China yang berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Jakarta, pencapaian ini menjadi langkah strategis bagi Hotel Ciputra Jakarta untuk semakin memperkuat posisinya sebagai hotel pilihan bagi wisatawan internasional.” ujar Michael Perdikaris.

Hotel Ciputra Jakarta merupakan salah satu hotel yang terdekat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan telah menerima penghargaan untuk kategori Hotel Bintang 4 di acara Jakarta Tourism Award 2022 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dalam ajang penganugerahan Adikarya Wisata 2022, Jakarta Tourism Award (JTA). Selain itu, kami memiliki sertifikasi EarthCheck dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

The Gallery Restaurant menyajikan berbagai hidangan prasmanan dan menu a La Carte International mulai dari makan pagi, siang dan malam serta pilihan pastry dan kue yang tersedia sepanjang hari. Hotel Ciputra Jakarta juga memiliki akses langsung ke Mal Ciputra, yaitu salah satu pusat bisnis dan perbelanjaan terbesar di Jakarta dengan berbagai toko eksklusif, tempat bersantap, bank dan ATM serta bioskop. Hotel Ciputra Jakarta adalah milik Grup Ciputra dan dikelola oleh Swiss-Belhotel International.

SBEC Loyalty Programme: Nikmati diskon 10%-35% untuk pemesanan kamar, makanan, dan layanan lainnya di 150+ hotel di seluruh dunia dengan menjadi anggota SBEC. Daftar gratis sekarang di https://sbec.swiss-belhotel.com/register. (E-3)