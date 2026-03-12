Hadirkan Pelatihan Health, Safety, and Environment (HSE) Berstandar Internasional

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Phitagoras Global Duta secara resmi meraih status NEBOSH Gold Learning Partner dari NEBOSH (National Examination Board in Occupational Health and Safety), lembaga sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja yang diakui secara global. Pengakuan tersebut diberikan pada 23 Desember 2025 setelah perusahaan dinilai memenuhi standar kualitas pembelajaran yang ditetapkan oleh NEBOSH.

Status Gold Learning Partner merupakan tingkat tertinggi dalam program kemitraan pembelajaran NEBOSH. Program ini merupakan skema penjaminan mutu global yang diberikan kepada institusi pelatihan yang mampu menunjukkan kualitas pembelajaran yang konsisten, dukungan peserta yang komprehensif, serta efektivitas dalam penyelenggaraan program pelatihan.

Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi PT Phitagoras Global Duta dalam memperkuat komitmennya menghadirkan pelatihan Health, Safety, and Environment (HSE) yang memenuhi standar internasional dan relevan dengan kebutuhan industri.

Dalam proses evaluasi, PT Phitagoras Global Duta dinilai berhasil memenuhi enam prinsip utama keunggulan pembelajaran NEBOSH, yaitu kejelasan ekspektasi peserta, lingkungan pembelajaran yang profesional dan kondusif, materi pelatihan yang berkualitas dan relevan, kompetensi instruktur, sistem dukungan peserta yang komprehensif, serta evaluasi pembelajaran yang berkelanjutan.

Chief Executive Officer PT Phitagoras Global Duta, Ir. Indra Kurniadi, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan keselamatan kerja yang diberikan kepada para profesional di berbagai sektor industri.

“Pencapaian status NEBOSH Gold Learning Partner ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan standar kualitas pelatihan. Kami berkomitmen memperluas akses terhadap pendidikan HSE berkelas dunia serta mendukung lahirnya para profesional keselamatan kerja yang akan membentuk masa depan industri,” ujar Indra.

Sebagai NEBOSH Gold Learning Partner, PT Phitagoras Global Duta berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman pembelajaran yang terstruktur, relevan dengan kebutuhan industri, serta berorientasi pada penerapan praktis di lingkungan kerja.

Setiap program pelatihan dirancang tidak hanya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman komprehensif, kompetensi aplikatif, serta kesiapan menghadapi tantangan keselamatan kerja di tingkat nasional maupun internasional.

Pengakuan ini juga memberikan jaminan tambahan bagi peserta maupun mitra korporasi bahwa program NEBOSH yang diselenggarakan oleh PT Phitagoras Global Duta didukung oleh instruktur berpengalaman dan tersertifikasi, materi pembelajaran yang selalu diperbarui, sistem pendampingan peserta, serta evaluasi program yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelatihan.

Dengan pencapaian tersebut, PT Phitagoras Global Duta semakin memperkuat posisinya sebagai penyedia pelatihan Occupational Health and Safety (OHS) serta Health, Safety, and Environment (HSE) yang kredibel dan berdaya saing global, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan standar keselamatan kerja di berbagai sektor industri. (H-2)