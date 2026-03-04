Bank Jakarta Kantongi 2 Penghargaan berkat Tata Kelola yang Positif

ilustrasi(Antara)

Bank Jakarta meraih dua penghargaan atas komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga kinerja berkelanjutan. Dua penghargaan tersebut meliputi Indonesia Enterprise Risk Management 2026 yang diselenggarakan oleh Economic Review dan Indonesia Best CFO Awards 2026 dari Warta Ekonomi, pada Jumat (27/02).

Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi Bank Jakarta dalam menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi, menjaga pengelolaan keuangan yang prudent, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat di tengah dinamika industri perbankan.

Dalam ajang Indonesia Enterprise Risk Management Award (IERMA) 2026, Bank Jakarta meraih predikat The Best Indonesia Enterprises Risk Management Gold Award (B) Excellent (4 Star) pada kategori Regional Development Company Asset > Rp90 Triliun. Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif manajemen dan karyawan dalam menjalankan transformasi perusahaan yang berfokus pada penguatan fundamental bisnis.

“Pertumbuhan yang sehat harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang disiplin dan akuntabel. Penguatan budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap langkah strategis perusahaan tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku,” ujar Ateng.

Penilaian pada IERMA 2026 dilakukan melalui pendekatan secondary data approach, yaitu evaluasi berbasis dokumen dan informasi publik perusahaan seperti laporan tahunan, profil perusahaan, serta berbagai data pendukung lainnya.

Dewan juri menilai berbagai aspek manajemen risiko, mulai dari lingkungan internal dan penetapan sasaran, proses identifikasi dan penilaian risiko, strategi mitigasi, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi yang diterapkan secara berkelanjutan.

Selain itu, penilaian juga mencakup kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi manajemen risiko, termasuk kompetensi, latar belakang pendidikan, sertifikasi profesional, serta pengalaman kerja.

Pada aspek audit internal, dewan juri turut mengevaluasi independensi departemen audit dalam struktur organisasi serta efektivitas tindak lanjut terhadap rekomendasi auditor sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal perusahaan.

Best CFO Awards

Selain penghargaan di bidang manajemen risiko, Bank Jakarta juga meraih Indonesia Best CFO Awards 2026 yang diberikan kepada Direktur Keuangan & Strategi Basaria Martha Juliana. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Proses penilaian dilakukan melalui evaluasi kinerja keuangan berdasarkan laporan audited, analisis pertumbuhan dan profitabilitas, efektivitas pengelolaan biaya dan likuiditas, serta peran CFO dalam mendukung transformasi dan digitalisasi keuangan perusahaan. Penilaian juga melibatkan riset independen serta pendalaman materi oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi dan praktisi industri.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menyatakan penguatan manajemen risiko dan kepemimpinan keuangan yang akuntabel menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung agenda transformasi perusahaan.

“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi kepada publik. Ke depan, Bank Jakarta akan terus memperkuat kolaborasi, inovasi, serta disiplin dalam penerapan tata kelola guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Arie.

Melalui pencapaian ini, Bank Jakarta menyatakan optimistis dapat melanjutkan agenda transformasi secara konsisten, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menghadirkan layanan perbankan yang profesional, inklusif, dan berdaya saing. (E-3)