Indonesia Best CEO 2025 Soroti Kepemimpinan Adaptif di Era Ekonomi Digital

Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo meraih penghargaan Indonesia Best CEO 2025.(Indodana)

Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo meraih penghargaan Indonesia Best CEO 2025 dalam ajang Indonesia Business Leadership Forum. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan visioner serta kemampuan mengeksekusi strategi bisnis secara presisi di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

Acara yang mengusung tema From Vision to Execution: Commanding Business Agility and Governance amidst Global Uncertainty ini diselenggarakan oleh Majalah SWA, Swanetwork, dan Dunamis Organization Services Indonesia.

Penghargaan tersebut menyoroti pentingnya kepemimpinan CEO dan direktur utama dalam menjaga kelincahan bisnis serta tata kelola perusahaan di tengah ketidakpastian global. Mira mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim Indodana Finance dalam menjaga daya saing perusahaan di industri pembiayaan digital.

Baca juga : BI Luncurkan PIDI, Perkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di Indodana Finance yang tetap adaptif dalam menghadapi tantangan industri. Kami berkomitmen untuk terus menjembatani visi perusahaan dengan eksekusi yang nyata, membangun budaya organisasi yang responsif, serta memastikan pertumbuhan yang selaras dengan tata kelola risiko yang kuat demi kemajuan inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Mira.

Perluas Akses PayLater

Indodana Finance terus memperluas akses layanan keuangan digital melalui produk Indodana PayLater, yang kini telah menjangkau lebih dari 180 kota dan kabupaten di Indonesia. Ekspansi tersebut tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jumlah pengguna, tetapi juga menekankan penerapan layanan paylater yang sehat dan berkelanjutan. Perusahaan juga memperkuat infrastruktur teknologi serta menggelar edukasi finansial secara luas agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan pembiayaan digital secara bijak.

“Bagi kami, ekspansi bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan tentang kualitas dampak yang dihasilkan. Kami ingin Indodana PayLater menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tambah Mira.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indodana Finance menegaskan posisinya sebagai pemain penting di sektor pembiayaan digital yang tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga pada penciptaan dampak sosial yang positif. Perusahaan berupaya menghadirkan solusi pembiayaan yang fleksibel dan inklusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. (E-3)