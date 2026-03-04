Kemitraan Strategis Dorong Adopsi AI Bertanggung Jawab di Asia Tenggara

Ilustrasi(Dok Istimewa)

EKONOMI digital Asia Tenggara diproyeksikan mencapai US$1 triliun pada 2030 dengan total nilai ekonomi kawasan diperkirakan melampaui US$4,5 triliun. Dari nilai tersebut, artificial intelligence (AI) berpotensi memberikan kontribusi hingga 18% produk domestik bruto (PDB) regional. Namun, integrasi AI dalam sistem kritikal, terutama sektor perbankan, jasa keuangan, dan publik, menghadirkan tantangan sendiri mulai dari transparansi model, kedaulatan data, hingga kepatuhan terhadap regulasi.

Atas dinamika itu, regulator di kawasan makin proaktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya menerbitkan panduan tata kelola AI. Juga, Monetary Authority of Singapore (MAS) memperkuat standar regional dan Vietnam mengesahkan salah satu undang-undang AI komprehensif pertama di dunia pada Desember 2025, yang mulai berlaku pada Maret 2026.

Merespons hal ini, Ebbot, platform kecerdasan buatan (AI) enterprise asal Swedia, bersama Veda Praxis, firma konsultan yang berfokus pada digital, governance, risk, and compliance (GRC), serta cybersecurity, mengumumkan pembentukan aliansi strategis di bidang AI.

Baca juga : Presiden Jokowi: AI dan Transformasi Digital Jadi Kunci Bisnis ke Depan

"Kolaborasi ini untuk mempercepat implementasi AI bertanggung jawab di Asia Tenggara," kata CEO Veda Praxis Syahraki Syahrir, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan aliansi ini mengintegrasikan platform agentic AI milik Ebbot yang memenuhi ketentuan General Data Protection Regulation (GDPR) dengan pengalaman Veda Praxis selama lebih dari dua dekade di bidang cybersecurity, transformasi digital dan manajemen risiko. "Aliansi ini hadir sebagai jawaban atas innovation-compliance paradox, yaitu dilema antara kebutuhan berinovasi dengan tuntutan untuk menjaga kepatuhan dan ketahanan organisasi," ucapnya.

Dengan kemitraan ini, Ebbot menghadirkan teknologi AI andal, sedangkan Veda Praxis menyediakan fondasi tata kelola yang kuat dan juga tim implementer dengan kapabilitas lokal.

Baca juga : Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital dengan Perluas Platform Jaringan Pusat Data di Indonesia

Bersama-sama, keduanya menawarkan pendekatan terstruktur, mulai dari asesmen kesiapan AI, implementasi, hingga pengawasan berkelanjutan, selaras dengan ISO/IEC 42001 serta ketentuan yang berlaku di kawasan.

Aliansi ini juga menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas, dengan memastikan adopsi AI bertanggung jawab bisa dilakukan semua organisasi, dari institusi besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor publik.

“Asia Tenggara bergerak cepat mengadopsi AI. Namun, keberlanjutan adopsi ini hanya bisa terwujud jika fondasi kepercayaan, keamanan, akuntabilitas, dan auditabilitas dibangun sejak awal."

"Dari aliansi ini, kami memadukan solusi agentic AI kelas enterprise dari Ebbot dengan disiplin GRC yang jadi kekuatan Veda Praxis sehingga organisasi bisa menerapkan AI secara nyata tanpa mengorbankan kepatuhan, kedaulatan data, dan ketahanan operasional,” kata Syahraki.

Acting CEO Ebbot Johan Ekberg menyampaikan melalui kemitraan dengan Veda Praxis di Asia Tenggara, pihaknya ingin membantu organisasi bergerak lebih cepat dari tahap perumusan strategi menuju dampak nyata melalui modernisasi operasional dan penerapan AI untuk menciptakan nilai bisnis nyata.

"Fokus kami jelas, menjadi platform pilihan bagi organisasi yang ingin menghadirkan solusi layanan berbasis AI efektif, dapat diskalakan secara global dan memberi nilai jangka panjang bagi pelanggan," ucapnya. Chief International & Marketing Officer Veda Praxis Marek Kosmowski menambahkan kolaborasi ini menjadi penghubung antara kekuatan inovasi Swedia dan kebutuhan industri di Asia Tenggara.

"Bersama-sama, kami mendampingi organisasi sejak tahap awal perumusan strategi AI hingga menghasilkan dampak terukur. Tata kelola dan cybersecurity diintegrasikan sejak tahap perancangan untuk memastikan AI diimplementasikan bertanggung jawab, diskalakan dengan penuh keyakinan, dan benar-benar memberikan nilai tambah," pungkasnya. (H-2)