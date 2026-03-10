Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berhasil meraih prestasi pada ajang FORTUNE Indonesia Summit 2026 yang mengangkat tema Integrated, Elevated, dan Empowered. Tema ini mencerminkan kematangan perusahaan dalam tata kelola, inovasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia dan komunitas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga digelar pemberian penghargaan "FORTUNE Indonesia - Change the World" kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan program Environmental, Social, and Governance (ESG) secara berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Penghargaan tersebut diberikan Hendra Soeprajitno (Editor-in-Chief Fortune Indonesia) dan diterima langsung oleh Ricardo Arif Dharmawan (Corporate Secretary BSDE) pada 12 Februari 2026 di The Westin Hotel, Jakarta.

Penilaian FORTUNE Indonesia - Change the World didasarkan pada sejumlah aspek, seperti aspek dampak sosial yang dilihat dari jangkauan, sifat serta dampak yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap isu sosial tertentu. Aspek hasil bisnis, yakni manfaat yang dirasakan oleh perusahaan maupun pemangku kepentingan. Aspek dampak inovasi yaitu sejauh mana inisiatif yang dilakukan memberikan pengaruh dan memberikan inspirasi terhadap orang lain atau industri. Serta aspek integrasi, yaitu bagaimana inisiatif tersebut menjadi bagian dari nilai perusahaan dan dijalankan secara berkelanjutan.

Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Hermawan Wijaya mengungkapkan, “Penghargaan dari FORTUNE Indonesia – Change the World ini menjadi bukti komitmen PT Bumi Serpong Damai Tbk dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi dan operasional bisnis perusahaan. Kami meyakini bahwa pertumbuhan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui tata kelola yang kuat, inovasi berkelanjutan, serta kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Pencapaian ini tidak hanya mengukuhkan posisi kami sebagai salah satu perusahaan properti terkemuka di tingkat nasional, tetapi juga menegaskan peran BSDE dalam mendorong praktik pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif ESG yang terintegrasi, kami terus menghadirkan produk dan lingkungan yang memberikan nilai tambah bagi konsumen sekaligus menciptakan dampak positif jangka panjang bagi komunitas.”

Sebagai bagian dari Sinar Mas Land, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengembangkan BSD City sebagai fastest-growing mega township di Indonesia, yang dirancang dengan mengedepankan kualitas, inovasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan prinsip keberlanjutan. Melalui pengembangan infrastruktur smart city, penerapan efisiensi energi, dan penyediaan sistem transportasi yang ramah lingkungan, BSDE terus menghadirkan properti berkualitas yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. BSD City juga telah menerapkan traffic management system, flood control system, certified green buildings dan green office areas, serta smart waste management.

Melalui berbagai program, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) juga telah memberdayakan sejumlah komunitas di berbagai bidang mulai dari ekonomi, pertanian, lingkungan, hingga pendidikan di wilayah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Bogor. Komunitas tersebut diberdayakan melalui beberapa program di antaranya Bina Sekolah, Bina Literasi, Bina Kampung, Bina Usaha, Pasar Rakyat Go Digital hingga program Kemitraan Pertanian Lokal.

Program Bina Sekolah dan Bina Literasi diimplementasikan melalui sederet aktivitas seperti peningkatan kapasitas tenaga pendidik, bantuan pendidikan, bantuan sekolah, peningkatan kapasitas siswa melalui kelas kewirausahaan sosial, kelas seni lukis kanvas dan digitalisasi, Pendidikan Anak Setingkat PAUD (PASP), termasuk pengembangan untuk Orang Tua siswa PASP serta pendampingan program pendidikan secara berkala di wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, program Kemitraan Pertanian Lokal dilaksanakan melalui budidaya pertanian secara kemitraan dengan petani lokal di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Program ini tidak hanya berdampak secara ekonomi saja, namun juga sekaligus menjadi bentuk upaya pelestarian lingkungan karena berpijak pada prinsip pertanian ramah lingkungan (sustainable farming) dan ketahanan pangan yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) dengan menggunakan pupuk organik dan pestisida alami. Sejak 2022 hingga 2025, sebanyak 317 petani lokal di Kecamatan Rumpin, Bogor telah bergabung dalam program ini, yang secara nyata meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sejak tahun 2014, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) juga memiliki beberapa program untuk mendukung UMKM, seperti ?SML UMKM Centre, Festival UMKM, dan Program UMKM Pasar Rakyat Go Digital.? SML UMKM Centre telah menjadi pusat pelatihan dan pembinaan yang menyediakan fasilitas pengembangan usaha, seperti pelatihan, Klinik UMKM, Galeri UMKM, situs pemasaran digital, pameran, serta promosi dan pemasaran produk dari para UMKM binaan yang telah membina lebih dari 400 pelaku UMKM di Tangerang Raya dan sekitarnya. Sementara Program UMKM Pasar Rakyat Go Digital dilaksanakan di Pasar Modern BSD City dan melibatkan 809 pelaku UMKM dan bertujuan untuk membantu UMKM di pasar rakyat untuk beradaptasi dengan era digital