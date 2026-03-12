Kilau Kebaya di Malam Ramadan, Veronicha Sri Hastuti Raih Penghargaan Global Excellence

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DI bawah temaram lampu sorot Ballroom Aston Priority Simatupang, sebuah momen syahdu tersaji dalam gelaran Annual Awards Gala Recognizing Global Excellence. Di tengah suasana bulan suci Ramadhan yang penuh berkah, sosok Veronicha Sri Hastuti melangkah anggun menuju panggung penghargaan, membawa serta kebanggaan akar budayanya.

Malam itu, Veronicha tampil memukau dengan balutan kebaya khas Indonesia. Pilihan busana ini bukan sekadar gaya, melainkan pernyataan identitas. Meski berkiprah di panggung investasi global yang dinamis, perempuan kelahiran Magelang ini membuktikan bahwa modernitas bisnis tidak harus menanggalkan tradisi.

Lekuk kebaya yang ia kenakan seolah bercerita tentang filosofi kesantunan dan ketangguhan, dua hal yang menjadi kunci suksesnya sebagai seorang Director, Founder, sekaligus Business Investor.

Baginya, mengenakan pakaian nasional di suatu acara adalah cara terbaik menghormati jati diri, terutama di momen istimewa bulan Ramadhan.

"Sebagai putri daerah asal Magelang, saya ingin membawa semangat Indonesia ke mana pun saya melangkah. Penghargaan ini adalah bukti bahwa kita bisa bersaing tanpa melupakan dari mana kita berasal, minta doanya agar PT. Satria Samudra Buana bisa terus berkembang,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (12/3).

Penghargaan Global Excellence ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas visi tajam Veronicha dalam dunia bisnis. Kepiawaiannya mengelola investasi dan membangun ekosistem usaha menjadikannya salah satu tokoh perempuan yang paling diperhitungkan tahun ini.

Suasana di Aston Priority Simatupang pun terasa semakin hangat. Kehadiran Veronicha dengan kebayanya memberikan warna tersendiri di antara para tamu undangan global yang hadir. Acara yang berlangsung di bulan suci ini menjadi lebih dari sekadar seremoni; ia menjadi ajang silaturahmi yang penuh inspirasi dan keberkahan.

Malam penganugerahan ini ditutup dengan bincang santai yang penuh keakraban. Bagi banyak pihak yang hadir, Veronicha Sri Hastuti bukan hanya penerima trofi, melainkan simbol bahwa profesionalisme tinggi dan kecintaan pada budaya lokal bisa berjalan beriringan.

Di akhir acara, di tengah heningnya malam Ramadhan di Jakarta, Veronicha tampak bersyukur. Penghargaan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan kariernya, sekaligus kado indah bagi tanah kelahirannya, Magelang.(H-2)