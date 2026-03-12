Pupuk Indonesia Raih Sejumlah Penghargaan di Anugerah BUMN 2026

Pupuk Indonesia meraih sejumlah penghargaan di Anugerah BUMN 2026(Pupuk Indonesia)

Komitmen memperkuat efisiensi industri dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) mengantarkan PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih sejumlah penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2026, termasuk penghargaan bagi Direktur Utama Rahmad Pribadi sebagai The Best CEO Visionary Leadership.

Selain penghargaan individu tersebut, secara korporasi Pupuk Indonesia juga meraih beberapa penghargaan lain, yakni Terbaik 1 untuk Strategi Pertumbuhan Terbaik, Terbaik 1 untuk Kolaborasi Strategi Terbaik, serta Terbaik 2 untuk Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik. Rahmad mengatakan bahwa transformasi bisnis menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kontribusi sektor pupuk terhadap ketahanan pangan nasional.

“Bagi Pupuk Indonesia, transformasi bisnis merupakan keniscayaan melalui perbaikan revitalisasi pabrik yang diikuti penguatan tata kelola sebagai fondasi utama untuk menjaga kinerja perusahaan, dan yang utama untuk memperkuat kontribusi bagi keberlanjutan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Rahmad, perusahaan menjalankan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi produksi. Salah satunya melalui program pembangunan serta revitalisasi tujuh pabrik dalam lima tahun ke depan, di samping upaya menjaga keamanan pasokan bahan baku dan memperkuat jaringan distribusi pupuk di seluruh Indonesia.

Ke depan, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah pengembangan bisnis baru, di antaranya ekspansi portofolio produk metanol dan turunannya, pengembangan clean ammonia, serta penguatan sektor industrial support. Berbagai inisiatif tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan pupuk subsidi nasional agar lebih efektif, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

Langkah tersebut sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2026 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Melalui peningkatan efisiensi tersebut, pemerintah bahkan untuk pertama kalinya menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen pada Oktober 2025.

Keberhasilan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pelaksanaan mandat pemerintah untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani turut mengantarkan Pupuk Indonesia meraih penghargaan Strategi Pertumbuhan Terbaik.

Pada kategori Kolaborasi Strategi Terbaik, Pupuk Indonesia juga dinilai berhasil membangun kemitraan global untuk memperkuat daya saing industri pupuk nasional.

Beberapa kerja sama strategis tersebut antara lain kolaborasi dengan PETRONAS Chemicals Group Berhad untuk memperkuat rantai pasok urea dan amonia, serta kerja sama dengan Somiphos dari Aljazair guna memperkuat pasokan bahan baku fosfat.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga aktif dalam berbagai forum industri global, seperti menjadi anggota dewan tetap International Fertilizer Association serta berpartisipasi dalam forum internasional seperti Argus Fertilizer Asia Conference dan konferensi iklim dunia Conference of the Parties (COP).

Sementara itu, penghargaan Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik diberikan atas keberhasilan perusahaan dalam menjalankan transformasi organisasi serta pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Melalui berbagai program tersebut, perusahaan berupaya membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan memiliki daya saing global.

Dalam ajang yang sama, sejumlah anak perusahaan Pupuk Indonesia juga turut meraih penghargaan. Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Daconi Khotob menerima penghargaan The Best CEO Visionary Leadership Anak Perusahaan BUMN.

Sementara itu, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang memperoleh penghargaan Strategi Pertumbuhan Perusahaan Terbaik, sedangkan PT Pupuk Kalimantan Timur meraih penghargaan Inovasi Bisnis Perusahaan Terbaik. Rahmad menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola.

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja, serta memastikan Pupuk Indonesia Grup dapat terus berkontribusi dalam mendukung swasembada pangan dan pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.

Ajang Anugerah BUMN sendiri telah diselenggarakan selama 15 tahun sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan anak perusahaan BUMN yang dinilai berhasil memperkuat tata kelola, mengoptimalkan aset negara, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. (E-3)