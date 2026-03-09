Percepat Ekspansi Bisnis Melalui Proyek-Proyek Baru, RISE Perkuat Jajaran Manajemen

(DOK RISE)

PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE), emiten properti dengan portofolio residensial, kawasan industri, dan proyek mixed-use TANRISE, mempercepat langkah ekspansi bisnisnya pada 2026 melalui peluncuran sejumlah proyek baru sekaligus penguatan struktur manajemen. Setelah sebelumnya mengumumkan pengembangan proyek Solaris Villa di Bali dan Malang serta fasilitas driving range Taman Dayu, Perseroan kembali melanjutkan agenda ekspansi dengan meluncurkan Vasa Suites Hotel di Surabaya yang dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir kuartal pertama 2026.

Langkah ekspansi ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat struktur bisnis melalui kombinasi proyek-proyek yang tidak hanya berorientasi pada penjualan unit, tetapi juga pada penguatan aset komersial serta menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika industri properti.

“Perseroan terus mengembangkan portofolio bisnis yang lebih seimbang antara proyek residensial dan aset komersial. Strategi ini kami lakukan untuk memperkuat struktur pendapatan Perseroan melalui peningkatan kontribusi recurring income, sehingga kinerja Perseroan dapat menjadi lebih resilien dan berkelanjutan. Kehadiran Vasa Suites Hotel menjadi salah satu langkah strategis kami untuk memperkuat struktur pendapatan Perseroan ke depan,” kata Presiden Direktur RISE, Budi Agusti, dalam keterangannya, Senin (9/3).

Selain pembukaan Vasa Suites Hotel, Perseroan juga sedang mempersiapkan peluncuran klaster hunian terbaru di kawasan Taman Dayu, Pandaan, Jawa Timur. Proyek ini berada di kawasan yang berkembang pesat dan menjadi salah satu destinasi hunian sekaligus wisata di Jawa Timur.

Pengembangan klaster baru tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem kawasan Taman Dayu serta meningkatkan nilai kawasan secara keseluruhan. “Pengembangan klaster baru di Taman Dayu merupakan bagian dari strategi kami untuk terus meningkatkan value kawasan sekaligus memperluas pilihan hunian berkualitas bagi masyarakat. Kami melihat kawasan Pandaan memiliki potensi pertumbuhan yang kuat, baik dari sisi hunian maupun komersial,” tambah Budi.

Sejalan dengan percepatan ekspansi yang tengah dijalankan, Perseroan juga melakukan penguatan struktur manajemen guna memastikan implementasi strategi bisnis dapat berjalan lebih optimal. Dalam hal ini, Perseroan menunjuk Samuel Bunjamin sebagai Direktur yang akan membawahi fungsi bagian Proyek/Teknik, Herman Bunjamin sebagai Direktur yang menangani bagian bisnis Komersial (Hotel), serta Merry Lantani sebagai Direktur bagian Properti (Sales, Marketing & Operasional) Perseroan.

Ketiga tim manajemen tersebut memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di industri properti dan telah terlibat dalam pengembangan berbagai proyek properti ikonik di Indonesia.

Saat ini, ketiganya telah bergabung dalam jajaran manajemen dan Perseroan berencana mengusulkan pengangkatan mereka sebagai anggota Direksi secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang. Dengan latar belakang dan rekam jejak tersebut, RISE meyakini kehadiran mereka akan semakin memperkuat strategi pemasaran, memperluas jaringan penjualan, serta meningkatkan efektivitas operasional dalam pengembangan proyek-proyek Perseroan ke depan.

“Kami meyakini bahwa kombinasi antara pengembangan proyek-proyek baru serta penguatan tim manajemen akan menjadi fondasi yang solid dalam menjaga momentum pertumbuhan Perseroan di tengah dinamika industri properti. Dengan strategi tersebut, Perseroan optimistis dapat terus menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham sekaligus memperkuat posisi RISE sebagai pengembang properti yang aktif bertumbuh dan semakin kompetitif di Indonesia,” tutup Budi. (H-1)