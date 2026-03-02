Kolaborasi Industri Properti dan Aset Digital Dorong Literasi Investasi

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Platform investasi aset kripto PT Pintu Kemana Saja berpartisipasi sebagai sponsor dalam Gathering Akbar Asosiasi Rumah Kost Indonesia (ARKI) Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum ARKI Florencia Irena Lipin, Founder Belajar Bitcoin Angga Andinata, serta SVP Strategy & Business Pintu Andy Putra.
Dalam sambutannya, Andy menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi ruang diskusi mengenai perkembangan industri rumah kost dan peluang investasi di sektor aset digital.
“Kami melihat anggota ARKI sangat terbuka dan antusias mempelajari cara kerja investasi aset crypto, termasuk memahami manfaat dan risikonya. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah dan pemahaman yang komprehensif mengenai industri aset digital,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi keuangan digital, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan edukasi mengenai dasar-dasar investasi kripto, manajemen risiko, serta pentingnya riset sebelum berinvestasi. Materi ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha kost dalam mengelola pendapatan secara lebih terdiversifikasi.
Ketua ARKI Florencia Irena Lipin menilai kehadiran Pintu memberikan perspektif baru bagi para pemilik usaha kost.
“Kehadiran Pintu dalam acara ARKI merupakan langkah yang sangat positif dan inovatif. Kami menilai Pintu membantu memberikan wawasan baru bagi para pemilik kost bahwa keuntungan dari hasil sewa dapat dikelola lebih produktif melalui aset digital,” ungkap Florencia.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan teknologi finansial membuka peluang bagi bisnis properti tradisional untuk tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Seiring perkembangan teknologi blockchain, keterkaitan antara sektor properti dan aset digital semakin terlihat, salah satunya melalui konsep tokenisasi properti.
Tokenisasi memungkinkan nilai properti fisik direpresentasikan dalam bentuk token digital yang dapat diperjualbelikan di platform berbasis blockchain, sehingga membuka akses investasi yang lebih fleksibel.
Data Deloitte Center for Financial Services menunjukkan pasar tokenisasi properti berpotensi tumbuh dari sekitar 300 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 4 triliun dolar AS pada 2035. Perkembangan ini mencerminkan peluang integrasi yang semakin besar antara industri properti dan teknologi digital di masa depan.
“Kami berharap kolaborasi lintas industri seperti ini dapat memperluas literasi keuangan digital dan membuka peluang diversifikasi aset bagi para pengusaha kost di Indonesia,” tutup Andy Putra.
Ramadan bukan faktor utama yang menentukan arah pasar kripto. Harga tetap dipengaruhi likuiditas global, kebijakan suku bunga The Fed, dan sentimen makro internasional.
Instrumen ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan menggunakan mekanisme funding rate, serupa dengan perpetual futures pada aset kripto.
INDUSTRI kripto di Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
Instrumen obligasi dikenal sebagai aset yang lebih defensif daripada saham dan kripto.
Growth Manager OKX Wallet, Ferry, menyatakan bahwa konsistensi perilisan PoR merupakan bukti stabilitas sistem yang mereka bangun di tengah dinamika pasar kripto.
Platform investasi aset kripto Pintu meluncurkan program eksklusif Pintu VIP bagi pengguna dengan aktivitas perdagangan dalam volume besar.
Temukan alasan mengapa Bitcoin mulai mengungguli emas sebagai aset safe haven di tengah konflik Timur Tengah 2026. Analisis mobilitas dan keamanan digital.
Penulis Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki kembali memicu debat panas dengan menyebut eskalasi perang sebagai katalis utama ledakan harga Bitcoin.
Lonjakan harga Bitcoin ke level US$72.000 bukan sekadar spekulasi, melainkan respons instan pasar terhadap eskalasi konflik Timur Tengah yang mengancam stabilitas ekonomi global.
Panduan lengkap 11 mata uang kripto terpopuler 2026. Cek harga terbaru dalam Rupiah, keunggulan teknologi, hingga risiko investasi untuk portofolio Anda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved