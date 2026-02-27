Gunakan Teknologi Kripto untuk Tingkatkan Efisiensi Perdagangan Aset Tradisional

Ilustrasi(Freepik.com)

PLATFORM bursa kripto global, OKX, resmi meluncurkan Equity Perpetual Contracts (Equity Perps), sebuah instrumen derivatif berbasis saham global yang memungkinkan pengguna memperdagangkan aset perusahaan raksasa dunia selama 24 jam penuh tanpa henti. Langkah ini menandai babak baru integrasi antara aset kripto dan pasar keuangan tradisional (TradFi).

Peluncuran instrumen ini dilakukan secara bertahap mulai 25 Februari 2026, dengan kampanye global yang akan dimulai pada 3 Maret mendatang. Melalui infrastruktur convergence economy, OKX bertujuan meningkatkan efisiensi modal bagi para investor di seluruh dunia.

Regional Growth Manager OKX Wallet, Ferry, menyatakan bahwa peluncuran ini adalah langkah strategis untuk mempercepat konvergensi pasar keuangan.

Baca juga : Platform Transaksi Aset Digital Ikut Warnai Gaya Hidup Pengguna

"Kami membangun arsitektur Unified Account agar pengguna dapat mengelola seluruh aset dalam satu margin pool, memperdagangkan saham global 24/7, dan tetap menjaga efisiensi modal secara maksimal," ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/2/2026).

Dalam peluncuran ini, OKX menghadirkan 17 kontrak perpetual saham yang mencakup perusahaan teknologi besar dan ETF indeks utama. Beberapa di antaranya meliputi saham Tesla (TSLA), MicroStrategy (MSTR), Amazon (AMZN), hingga Nvidia (NVDA).

Selain saham individu, OKX juga menghadirkan kontrak derivatif untuk ETF bergengsi seperti QQQ (Nasdaq-100) dan SPY (S&P 500). Peluncuran dilakukan dalam tiga gelombang guna memastikan stabilitas likuiditas di pasar.

Baca juga : Tokocrypto Resmi Catatkan Token SOON di Bursa Kripto Indonesia

Solusi Perdagangan Tanpa Libur

Berbeda dengan pasar saham tradisional yang memiliki jam operasional terbatas, Equity Perps dari OKX dapat diperdagangkan setiap hari, termasuk akhir pekan. Fitur ini menjawab kebutuhan investor untuk merespons dinamika pasar atau peristiwa global secara real-time tanpa harus menunggu bursa dibuka.

OKX juga memperkenalkan keunggulan "Double-Dip", di mana saldo pengguna yang ada di fitur Earn dapat langsung dijadikan kolateral (jaminan) untuk membuka posisi perdagangan saham tanpa perlu melakukan transfer dana tambahan.

Mekanisme Produk dan Risiko

Perlu dipahami bahwa Equity Perpetuals merupakan kontrak derivatif yang mereplikasi pergerakan harga saham, namun tidak memberikan kepemilikan saham secara langsung. Instrumen ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan menggunakan mekanisme funding rate, serupa dengan perpetual futures pada aset kripto.

Mengingat instrumen ini melibatkan penggunaan leverage dan margin, OKX mengimbau para pengguna untuk memahami risiko tinggi dalam perdagangan derivatif serta mekanisme likuidasi sebelum memulai transaksi.