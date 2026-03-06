Masih Tinggal di Rumah Mertua? Ini Cara Mudah Wujudkan Rumah Sendiri lewat BRI KPR

Cara Mudah Wujudkan Rumah Sendiri lewat BRI KPR.(Freepik)

BAGI banyak keluarga muda, tinggal di rumah mertua masih menjadi opsi yang cukup sering dipilih pada awal pernikahan. Alasannya sederhana, hunian tersebut umumnya sudah memiliki fasilitas yang memadai sehingga dinilai lebih praktis untuk ditempati sementara waktu.

Namun, kondisi itu tak selalu berjalan mulus. Perbedaan kebiasaan, pola hidup, hingga cara menjalani aktivitas sehari-hari kerap menuntut penyesuaian yang tidak sebentar. Dalam situasi tertentu, Anda dan pasangan bahkan bisa merasa kurang leluasa untuk membangun ritme kehidupan sendiri.

Tak sedikit pasangan akhirnya mulai mempertimbangkan untuk pindah dan menempati rumah sendiri. Keinginan tersebut wajar, sebab memiliki hunian pribadi memberi ruang lebih besar bagi pasangan muda untuk membentuk kebiasaan baru, suasana rumah yang nyaman, serta kehidupan keluarga tanpa terlalu banyak intervensi dari pihak lain.

Baca juga : BRI Consumer Expo 2025 di Citra City Sentul: Cara Mudah Miliki Rumah Impian dengan KPR Bunga Ringan

Karena itu, memiliki rumah sendiri menjadi langkah penting yang patut direncanakan sejak awal. Salah satu cara yang bisa dipilih untuk mewujudkannya adalah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan skema ini, impian mempunyai rumah bisa diraih dengan proses yang lebih praktis dan terukur.

Terlebih, minat generasi muda terhadap kepemilikan rumah kini terus tumbuh. Kesadaran untuk mulai berinvestasi sejak dini juga semakin tinggi, termasuk investasi pada sektor properti yang dinilai menjanjikan untuk masa depan.

Di tengah kebutuhan tersebut, tersedia beragam pilihan KPR yang bisa dimanfaatkan, salah satunya melalui BRI KPR. Program ini menawarkan berbagai kemudahan yang dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga muda, untuk segera memiliki rumah impian.

Baca juga : Milenial, Ini 6 Strategi Cerdas Membeli Rumah di Tengah Kenaikan Harga Properti

BRI KPR Cocok untuk Berbagai Segmen

Salah satu keunggulan BRI KPR adalah fleksibilitas aksesnya yang terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari karyawan, profesional, hingga keluarga muda. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk mendukung lebih banyak keluarga Indonesia agar dapat memiliki tempat tinggal sendiri.

Selain itu, BRI KPR juga dapat diakses melalui aplikasi BRImo. Kehadiran layanan digital ini membuat proses pengajuan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien, sehingga calon debitur bisa mengurus kebutuhan KPR dengan lebih mudah.

Proses Pengajuan BRI KPR Praktis dan Efisien

Kemudahan lain dari BRI KPR terletak pada proses pengajuannya yang relatif sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Dengan kelengkapan dokumen yang sesuai, proses pengajuan bisa berjalan lebih lancar.

Tak hanya itu, tersedia pula fitur simulasi cicilan dan perhitungan kemampuan bayar. Kehadiran simulasi ini tentu membantu calon pembeli rumah untuk menyesuaikan rencana cicilan dengan kondisi keuangan keluarga, sehingga pengelolaan anggaran bulanan bisa dilakukan dengan lebih bijak.

Pengajuan BRI KPR juga dapat dilakukan melalui sistem online di homespot BRI. Bagi yang lebih nyaman dengan layanan tatap muka, pengajuan tetap bisa dilakukan secara offline melalui kantor cabang BRI yang tersebar di berbagai kota.

Pilih Skema KPR yang Sesuai Kebutuhan

Saat akan mengambil KPR, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yakni memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Langkah ini penting agar cicilan rumah tidak berubah menjadi beban keuangan di kemudian hari.

Salah satu hal yang perlu dicermati adalah tenor pinjaman. Jika Anda merasa nominal cicilan bulanan cukup besar, memilih tenor yang lebih panjang bisa menjadi solusi. Saat ini, tenor yang tersedia bahkan dapat mencapai 25 tahun.

Selain tenor, perhatikan juga porsi cicilan terhadap pendapatan bulanan. Idealnya, jumlah cicilan tidak melebihi 30% dari penghasilan per bulan agar kondisi keuangan rumah tangga tetap sehat dan stabil.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, BRI KPR dapat menjadi solusi tepat bagi Anda yang ingin segera memiliki rumah sendiri. Jadi, tidak perlu menunda lebih lama, ajukan BRI KPR melalui BRImo dan mulai langkah nyata untuk mewujudkan rumah impian Anda. (Z-10)