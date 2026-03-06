Pre-order Samsung Galaxy S26 Series dengan BRI, Ada Diskon hingga Rp 2 Juta dan Cicilan 0 Persen

Headline
SAMSUNG resmi meluncurkan Galaxy S26 Series, yakni Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra. Lini flagship terbaru tersebut dibekali Galaxy AI yang lebih proaktif, adaptif, dan kontekstual untuk aktivitas harian. Aktivitas menyusun rencana, mencari informasi, hingga merekam dan mengedit konten pun terasa lebih singkat.
Tak hanya AI, Samsung juga turut menekankan aspek keamanan dan privasi. Salah satunya adalah fitur Privacy Display pada varian Ultra yang diklaim sebagai “fitur bawaan pertama di dunia” untuk smartphone.
Ada pula dukungan chipset khusus dan manajemen termal untuk menunjang performa kecerdasan buatan (AI).
Bagi kamu yang sudah mengincar salah satu smartphone Galaxy S26 Series, pembelian bisa lebih untung dengan memanfaatkan promo Pre-Order MIRACLE Samsung Galaxy S26 Series dari BRI. Melalui program tersebut, BRI potongan harga hingga Rp 2 juta dan cicilan 0 persen selama periode pre-order berlangsung, yakni mulai Kamis (26/2) hingga Selasa (17/3).
Promo tersebut dapat dimanfaatkan lewat beberapa metode pembayaran, yaitu BRI Kartu Kredit (reguler), Samsung BRI Credit Card (Platinum dan Signature), serta BRI Kartu Debit di merchant tertentu.
Konsumen dapat melakukan pre-order Samsung Galaxy S26 Series melalui sejumlah gerai, seperti Samsung.com, Erafone, Eraspace, Digiplus, Samsung MAP dan Samsung MAPCLUB, Planet Gadget, Dinomarket.com, serta Blibli, termasuk Blibli Store.
Berikut adalah detail skema benefit utama yang bisa didapatkan melalui pre-order Samsung Galaxy S26 Series menggunakan BRI.
BRI Kartu Kredit
• Diskon Rp 150.000 dengan minimal transaksi Rp 3 juta.
• Diskon Rp 500.000 dengan minimal transaksi Rp 7,5 juta.
• Diskon Rp 1 juta dengan minimal transaksi Rp 15 juta.
• Diskon Rp 1,5 juta dengan minimal transaksi Rp 20 juta.
BRI Samsung Credit Card
• Diskon Rp 200.000 dengan minimal transaksi Rp 3 juta.
• Diskon Rp 750.000 dengan minimal transaksi Rp 7,5 juta.
• Diskon Rp 1,5 juta dengan minimal transaksi Rp 15 juta.
• Diskon Rp 2 juta dengan minimal transaksi Rp 20 juta.
BRI Debit
• Diskon Rp 150.000 dengan minimal transaksi Rp 3 juta.
• Diskon Rp 500.000 dengan minimal transaksi Rp 7,5 juta.
• Diskon Rp 1 juta dengan minimal transaksi Rp 15 juta.
• Diskon Rp 1,5 juta dengan minimal transaksi Rp 20 juta.
BRI juga mencantumkan benefit khusus di Planet Gadget berupa cashback.
• Cashback Rp 1 juta dengan minimal transaksi Rp 10 juta hingga Rp 19,99 juta.
• Cashback Rp 1,5 juta dengan minimal transaksi lebih dari Rp 20 juta.
Selain diskon, promo tersebut juga menghadirkan skema cicilan 0 persen hingga 24 bulan. Khusus transaksi menggunakan Samsung BRI Credit Card, cicilan 0 persen bisa dinikmati hingga 36 bulan.
Perlu diingat, promo BRI itu tidak dapat digabung dengan promo bank lain. Kuota promo juga terbatas dan berlaku 1 kali transaksi per kartu per periode.
Tertarik pre-order Galaxy S26 Series? Yuk, maksimalkan promo BRI selama periode pre-order masih berlangsung untuk menikmati potongan harga hingga Rp 2 juta dan cicilan 0 persen hingga 36 bulan.
Nikmati cashback hingga Rp1 juta, cicilan 0% dan bebas biaya tahunan hanya dengan BRI Kartu Kredit. Daftar sekarang di bbri.id/applyccbri. (RO/E-4)
