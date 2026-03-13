Bali Pertahankan Gelar Pulau Terbaik dalam Readers' Choice Awards DestinAsian

Ilustrasi--Wisatawan mancanegara berjalan di dermaga apung setibanya di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali, Senin (2/2/2026).(ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo)

BALI kembali terpilih sebagai Best Island di ajang Readers' Choice Awards DestinAsian. Prestasi ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Bali yang tidak terputus sejak pertama kali penghargaan ini diselenggarakan.

Sementara itu, Bangkok menduduki predikat Best City selama tiga tahun berturut-turut, diikuti oleh Tokyo di posisi kedua.

Penghargaan Readers' Choice Awards ini digelar oleh majalah DestinAsian, salah satu publikasi perjalanan dan wisata terkemuka di Asia Tenggara di The St. Regis Bali Resort pada 5 Maret 2026.

Baca juga : TUI Blue Berawa Hotel and Villas Segera Hadir di Canggu Bali

Penghargaan yang kini memasuki dekade keduanya tersebut berhasil menghimpun lebih dari 1 juta suara dari 45.000 pembaca di seluruh dunia.

Terdapat 38 kategori yang dikompetisikan, mulai dari maskapai penerbangan hingga destinasi pulau terbaik.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, yang memberikan apresiasi atas kontribusi para pelaku industri perjalanan di kawasan Asia Pasifik.

Baca juga : Surga Tersembunyi di Gianyar, Desa Taro Raih BCA Desa Wisata Award

Tahun 2026 menjadi momentum istimewa bagi DestinAsian karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-25 majalah tersebut.

Ronald Liem, Publisher DestinAsian Media Group, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan penghormatan terhadap keunggulan industri perjalanan di kawasan tersebut.

“Para pembaca kami kini semakin berpengalaman dalam bepergian dan semakin selektif dalam menentukan ke mana dan bagaimana mereka menghabiskan waktu liburan. Ini merupakan momen yang menarik bagi majalah perjalanan terkemuka di kawasan, di tengah pesatnya pertumbuhan perjalanan mewah di Asia yang turut mendorong ekspansi industri perhotelan secara global,” ujar Ronald Liem.

Di sektor transportasi udara, Singapore Airlines mendominasi dengan menduduki posisi teratas di setiap kategori yang mereka ikuti, termasuk Best Frequent Flyer Program.

Bandara pendukungnya, Changi Airport, juga kembali dinobatkan sebagai bandara terbaik di kawasan Asia oleh para pembaca.

Beberapa grup hotel besar turut mencatatkan prestasi gemilang. Marriott International meraih tujuh penghargaan, termasuk Best Hotel Loyalty Program untuk Marriott Bonvoy.

The Ritz-Carlton terpilih sebagai Best Hotel Brand for Business, sementara Four Seasons mengantongi gelar Best Hotel Brand for Leisure.

Untuk kategori domestik, Four Seasons Hotel Jakarta terpilih sebagai Best Hotel in Indonesia dan The St. Regis Bali Resort meraih predikat Best Resort in Indonesia. (Z-1)