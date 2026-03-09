Wisata NTT Tumbuh 30 Persen Ditopang Akselerasi Infrastruktur Digital

Kunjungan wisatawan NTT naik 30%(MI/Palce Amalo)

SEKTOR pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan performa gemilang pada tahun 2026 dengan lonjakan kunjungan wisatawan yang meningkat hampir 30% dibandingkan tahun 2024. Data resmi Dinas Pariwisata menunjukkan lebih dari 1 juta orang telah mengunjungi berbagai destinasi unggulan di wilayah Kupang dan sekitarnya.

Peningkatan signifikan ini tidak lepas dari kemajuan infrastruktur fisik dan telekomunikasi yang kian merata. Seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi digital di kawasan tersebut, kebutuhan akan kapasitas dan kualitas sinyal menjadi prioritas utama untuk mendukung mobilitas wisatawan dan pelaku usaha.

Menjawab kebutuhan tersebut, XLSmart hadir memperkuat jaringan melalui infrastruktur Palapa Ring Timur pada Project 9. Ekspansi ini mencakup wilayah strategis mulai dari Waingapu, Sabu, Baa, hingga Kupang dengan total kapasitas mencapai 30 Gbps.

Jalur konektivitas yang menghubungkan Kupang dengan Waingapu hingga ke wilayah Bali merupakan lintasan krusial dengan pertumbuhan trafik data yang sangat tinggi. Selain memenuhi kebutuhan domestik, jalur ini juga berfungsi sebagai jalur backup penting menuju Denpasar.

"Kebutuhan layanan kapasitas bandwidth di wilayah timur cukup tinggi. Terpenuhinya kebutuhan kapasitas backbone membuat layanan kami menjadi lebih optimal tanpa kendala congestion," ujar Yoso, Procurement Management XLSmart dalam keterangannya.

Dampak Terhadap Kualitas Layanan Digital

Dukungan infrastruktur Palapa Ring Timur berperan vital dalam menjaga kestabilan jaringan di kawasan timur Indonesia. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya di destinasi wisata populer seperti Rote dan Alor, di mana pertukaran data kini menjadi lebih lancar.

Peningkatan kualitas layanan ini diharapkan mampu memberikan pengalaman digital yang lebih baik bagi pelanggan. Dengan ketersediaan jaringan yang mumpuni, para wisatawan dapat tetap terhubung dengan lancar saat mengeksplorasi keindahan alam Indonesia Timur, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital di NTT. (Z-10)