UN Tourism Ministers’ Summit 2026 Kupas Korelasi Pariwisata dan Perdamaian Global

UN Tourism Ministers’ Summit 2026 diselenggarakan dalam rangkaian ITB Berlin di CityCube Berlin, Jerman, Senin (2/3).(Dok Kemenpar)

Sekretaris Jenderal United Nations (UN) Tourism Shaikha Al Nuwais menegaskan korelasi erat antara pariwisata dengan perdamaian. Roda industri pariwisata membutuhkan perdamaian dan sebaliknya, perdamaian menumbuhkan pariwisata. Keterkaitan yang tak terpisahkan ini sangat penting dalam memajukan konektivitas dan infrastruktur pariwisata, yang kemudian memungkinkan pengembangan destinasi wisata, mengubah potensi menjadi realitas yang berkelanjutan.

Demikian diungkapkan Shaikha Al Nuwais dalam UN Tourism Ministers’ Summit 2026 yang diselenggarakan dalam rangkaian ITB Berlin di CityCube Berlin, Jerman, Senin (2/3).

Dalam pertemuan yang mempertemukan para menteri pariwisata, pemimpin sektor swasta, serta pemangku kepentingan industri global tersebut, hadir pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. Dalam forum itu, delegasi Indonesia melakukan dialog dan pertukaran

pandangan mengenai berbagai isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi destinasi berkembang.

Forum tingkat tinggi yang digelar oleh UN Tourism bekerja sama dengan Messe Berlin ini mengangkat tema “Empowering Emerging Destinations: From Potential to Performance” dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi global di tengah pemulihan pariwisata dunia yang semakin solid. Forum menyoroti pentingnya tata kelola yang kuat dalam mengelola pertumbuhan pariwisata agar tetap terarah dan tidak membebani infrastruktur, masyarakat, maupun lingkungan.

Selain itu, forum ini juga membahas penyelarasan investasi dengan prioritas destinasi dan manfaat nyata bagi komunitas lokal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan teknologi digital dalam mendukung perencanaan dan inovasi sektor pariwisata.

"Pertumbuhan pariwisata global yang signifikan harus diiringi dengan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi. Indonesia memandang bahwa transformasi destinasi berkembang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka kunjungan, tetapi juga pada kualitas pengalaman wisata, pemerataan manfaat ekonomi, serta ketahanan destinasi dalam jangka panjang," kata Widiyanti.

Indonesia juga berbagi pengalaman dalam pengembangan destinasi berbasis komunitas, strategi pariwisata berkelanjutan, serta model kemitraan publik–swasta yang mendorong investasi berkualitas dan berdampak luas.

Keikutsertaan Indonesia dalam UN Tourism Ministers’ Summit 2026 menegaskan kembali komitmen negara dalam memperkuat diplomasi pariwisata dan memperluas jaringan kerja sama internasional. Indonesia mendapat apresiasi dan dijadikan contoh oleh banyak menteri pariwisata global, khususnya dalam hal investasi dan promosi, manajemen destinasi, serta pemanfaatan teknologi, terutama AI, dalam strategi pemasaran pariwisata. (X-8)