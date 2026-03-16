Kolaborasi Industri dan Pendidikan, SMKN 1 Babelan Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi antara dunia industri dan institusi pendidikan kembali menunjukkan hasil positif. SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, berhasil meraih penghargaan SMK Pusat Keunggulan skema reguler setelah menjalankan program peningkatan kualitas pendidikan yang didampingi PT Cikarang Listrindo Tbk melalui PLTU Co-Firing Babelan bersama Yayasan Mitra Industri Mandiri.

Pendampingan tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan bertajuk Lintas Energi (Listrindo Cerdas Tingkatkan Kompetensi Anak Negeri) yang telah berjalan sejak 2024 hingga saat ini.

Program ini difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan vokasi, antara lain melalui dukungan pada proses pembelajaran, penguatan sarana dan prasarana sekolah, serta penyediaan peralatan pendukung kegiatan praktik siswa.

Keberhasilan SMKN 1 Babelan memperoleh penghargaan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan vokasi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Tidak hanya sekolah, tetapi juga industri, mitra pendamping, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang memiliki kepentingan terhadap kualitas lulusan SMK.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubungan Industri SMKN 1 Babelan Iyan Supriatna menilai program ini memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kompetensi siswa agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Saya sangat bangga dan mendukung penuh program ini karena berperan penting dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi teknis, karakter kerja yang kuat, serta kesiapan untuk langsung bekerja di dunia industri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program tersebut juga memperkuat konsep link and match antara SMK dan industri, sehingga lulusan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SMK tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada ekosistem pendidikan yang didukung oleh dunia industri.

Penghargaan SMK Pusat Keunggulan juga memberikan penguatan bagi sekolah dalam tiga aspek utama, yaitu infrastruktur, peralatan praktik, serta kualitas pembelajaran.

Corporate Communication Manager PT Cikarang Listrindo Tbk Rani Maheswari Miraza berharap keberhasilan ini dapat mendorong lebih banyak pelaku industri untuk melihat potensi lulusan SMKN 1 Babelan.

“Harapannya tidak hanya target program yang tercapai, tetapi juga semakin banyak dunia usaha dan dunia industri yang datang ke SMKN 1 Babelan untuk melihat potensi para siswa yang memiliki prestasi yang baik,” ujarnya.

PT Cikarang Listrindo Tbk merupakan perusahaan produsen listrik yang telah beroperasi sejak 1993 di Kabupaten Bekasi. Perusahaan itu saat ini mengelola tiga pembangkit listrik, yaitu PLTGU Jababeka, PLTGU MM2100, dan PLTU Co-Firing Babelan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, PT Cikarang Listrindo menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu sosial-ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Melalui berbagai program sosial dan pendidikan tersebut, perusahaan berupaya memperkuat hubungan antara sektor industri dan dunia pendidikan, sekaligus mendukung terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di masa depan. (E-3)