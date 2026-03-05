Pengembang Gandeng Kampus Cetak SDM Properti

Headline
KEBUTUHAN tenaga kerja terampil di sektor perumahan mendorong kolaborasi baru antara kalangan pengembang dan institusi pendidikan vokasi. Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) menandatangani nota kesepahaman dengan LP3I Group serta Politeknik LP3I Jakarta untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dinilai lebih siap memasuki industri properti.
Penandatanganan dua nota kesepahaman tersebut berlangsung di Sekretariat DPP ASPRUMNAS di Treasury Tower, kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (5/3). Kerja sama ini mencakup sejumlah program, mulai dari magang mahasiswa di perusahaan anggota asosiasi hingga keterlibatan praktisi industri sebagai pengajar di lingkungan kampus.
Ketua Umum ASPRUMNAS Muhammad Syawali Priatna mengatakan kebutuhan tenaga kerja yang memahami sektor perumahan semakin mendesak seiring berkembangnya industri properti nasional.
"Penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya strategis ASPRUMNAS untuk memastikan bahwa industri properti didukung oleh talenta-talenta muda yang kompeten dan memiliki etika kerja yang baik. Kami menyambut keluarga besar LP3I ke dalam ekosistem ASPRUMNAS untuk bersama-sama membangun hunian berkualitas bagi masyarakat Indonesia," ujar Syawali.
Dari sisi pemasaran, perubahan cara penjualan properti juga menjadi perhatian. Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran DPP ASPRUMNAS Rully Muliarto menilai kemampuan pemasaran digital kini menjadi kebutuhan utama bagi tenaga pemasar di sektor perumahan.
"Tantangan industri ke depan menuntut tenaga pemasar yang mampu menguasai strategi digital dan memahami berbagai skema pembiayaan rumah, baik konvensional maupun syariah. Lulusan LP3I dengan latar belakang Bisnis Digital dan Administrasi Bisnis akan memiliki peran vital dalam mempercepat penetrasi pasar anggota kami di seluruh Indonesia," kata Rully.
Kerja sama tersebut ditandatangani antara Syawali dengan Ketua Yayasan LP3I Jaenuddin Akhmad serta Direktur Politeknik LP3I Jakarta Dudi Hariyadi. Melalui skema ini, mahasiswa dari delapan kampus politeknik di Jabodetabek serta jaringan LP3I College di berbagai daerah diharapkan mendapat akses langsung ke dunia industri.
Kolaborasi antara asosiasi pengembang dan lembaga pendidikan vokasi dinilai menjadi salah satu upaya menjembatani kebutuhan tenaga profesional di sektor properti yang terus berkembang, sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru di industri perumahan nasional. (Z-10)
