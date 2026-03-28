Juara MHQ Internasional di Libya, Pratu Nawawi Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari Panglima TNI

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PANGLIMA TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menganugerahkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada Pratu Nawawi M.M. Latifullah, prajurit TNI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Nawawi menerima penghargaan tersebut setelah menyabet juara pertama kategori hafalan Al-Qur’an 30 juz pada ajang Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional di Misurata, Libya.
Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/3/2026). KPLB ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi dan capaian luar biasa yang melampaui tugas pokok kemiliteran.
"Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama institusi TNI, tetapi juga membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional," tulis keterangan resmi Penkodam IX/Udayana, dikutip Sabtu (28/3/2026).
Capaian Pratu Nawawi dinilai sebagai bukti bahwa kapasitas dan kualitas prajurit TNI saat ini tidak hanya terbatas pada bidang militer, tetapi juga unggul dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan. Dedikasi Nawawi dalam menghafal 30 juz Al-Qur'an di tengah tugasnya sebagai prajurit menjadi inspirasi bagi sumber daya manusia di lingkungan TNI.
Panglima TNI menegaskan bahwa penganugerahan KPLB ini adalah komitmen institusi dalam membina prajurit yang profesional, adaptif, dan berkarakter unggul. Langkah ini diharapkan menjadi pemantik motivasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus berprestasi di berbagai bidang.
"Pemberian anugerah ini menegaskan komitmen TNI dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkarakter, sekaligus memotivasi seluruh prajurit untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara," lanjut keterangan tersebut.
Dengan kenaikan pangkat luar biasa ini, Pratu Nawawi secara resmi menyandang pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagai penghargaan atas jasanya menjaga marwah Indonesia di mata dunia melalui prestasi religi yang prestisius.(H-2)
