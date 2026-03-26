Panglima TNI Lantik Mayjen Lucky Avianto Jadi Pangkogabwilhan III, Fokus Stabilitas Papua

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi melantik Mayjen Lucky Avianto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (26/3/2026). Seiring dengan jabatan baru tersebut, pangkat Lucky resmi dinaikkan satu tingkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen) TNI.

Letjen Lucky Avianto menggantikan Letjen TNI Bambang Trisnohadi. Penunjukan lulusan terbaik Akademi Militer 1996 ini dinilai sebagai langkah strategis Mabes TNI untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah timur Indonesia.

"Penunjukan ini sangat strategis mengingat wilayah kerja Kogabwilhan III mencakup kawasan vital bagi pertahanan Indonesia bagian timur," tulis keterangan resmi Mabes TNI, Kamis (26/3/2026).

Rekam Jejak Lucky Avianto

Letjen Lucky Avianto bukanlah sosok asing di wilayah Papua. Sebelum dipromosikan, perwira Kopassus yang dijuluki 'Jenderal Hantu Rimba' ini menjabat sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora dan sempat memimpin Pangkoops Habema.

Lucky dikenal sebagai jenderal tempur yang kerap turun langsung ke lapangan dalam operasi di medan berat Papua. Meski dikenal tegas terhadap kelompok separatis TPNPB-OPM, Lucky tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat sipil.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Prinsip itu selalu menjadi dasar dalam setiap operasi yang kami jalankan. TNI hadir bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menjadi bagian dari solusi untuk masa depan Papua yang lebih sejahtera," tegas Lucky usai pelantikan.

Selain karier operasional di Aceh, Maluku, hingga misi internasional di Kongo dan Lebanon, Lucky mencatatkan prestasi akademik yang langka di lingkungan TNI. Ia merupakan alumni angkatan pertama SMA Taruna Nusantara (TN-1) tahun 1993 yang menyabet gelar lulusan terbaik di hampir seluruh jenjang pendidikan militer.

Tercatat, Lucky merupakan peraih Adhi Makayasa Akmil 1996, lulusan terbaik Seskoad 2011, lulusan terbaik Sesko TNI 2019, hingga peserta terbaik akademik PPSA XXIV Lemhannas 2023.

Dengan jabatan barunya sebagai Pangkogabwilhan III, Letjen Lucky kini memegang komando koordinasi aset darat, laut, dan udara TNI di wilayah Maluku dan Papua guna memastikan kedaulatan NKRI tetap terjaga di gerbang timur Indonesia. (H-4)