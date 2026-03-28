Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Mata Diganjar Penghargaan Internasional

Ilustrasi(Dok Istimewa)

JARINGAN rumah sakit mata di Indonesia, JEC Eye Hospitals and Clinics mencatatkan prestasi di kancah internasional dengan menyabet dua penghargaan sekaligus dalam ajang Healthcare Asia Awards 2026 yang digelar di Marina Bay Sands, Singapura, Kamis (26/3/2026).

Dua kategori yang dimenangkan oleh JEC adalah Clinical Service Initiative of the Year – Indonesia dan Specialty Clinic of the Year (Ophthalmology) – Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas inovasi klinis serta keunggulan operasional JEC dalam menghadirkan layanan kesehatan mata berstandar global.

Direktur Pengembangan & Pendidikan JEC Group, Tjahjono D. Gondhowiardjo menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan validasi atas pendekatan JEC yang berorientasi pada kebutuhan pasien dan standardisasi layanan.

“Penghargaan ini menjadi refleksi sekaligus pendorong bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata di Indonesia. Kami secara konsisten menghadirkan inovasi dan standar klinis internasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” ujar Tjahjono melalui keterangannya, Sabtu (28/3/2026).

Salah satu poin utama kemenangan JEC adalah program Integrated Dry Eye Standardisation and Awareness Programme. Mengingat penyakit mata kering memengaruhi sekitar 27,5% populasi Indonesia atau sekitar 76 juta orang, JEC menghadirkan solusi komprehensif mulai dari edukasi publik hingga protokol klinis yang terstandarisasi.

Program ini terbukti efektif meningkatkan angka diagnosis mata kering rata-rata sebesar 30% di seluruh cabang JEC, bahkan beberapa pusat layanan mencatat peningkatan hingga 80%. Inovasi ini juga mencakup layanan Dry Eye Spa yang mengintegrasikan terapi intense pulsed light ke dalam perawatan rutin pasien.

Kategori Specialty Clinic of the Year diraih berkat performa impresif JEC Tambora. Meski beroperasi di lahan terbatas, klinik ini mampu mencatatkan efisiensi tinggi dengan melayani lebih dari 35.000 kunjungan rawat jalan dan melakukan lebih dari 5.000 tindakan operasi sepanjang tahun 2024.

Meski memiliki volume tindakan yang tinggi, JEC Tambora tetap menjaga standar keselamatan pasien dengan tingkat komplikasi yang sangat rendah, yakni hanya sekitar 1%. (H-2)