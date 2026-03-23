Update Ranking FIFA: Indonesia Naik ke Posisi 121, Malaysia Terjun Bebas Akibat Skandal Naturalisasi

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
FEDERASI Sepak Bola Internasional (FIFA) memperbarui daftar peringkat dunia, menempatkan Timnas Indonesia di posisi ke-121 dari sebelumnya berada di posisi ke-122. Tim Merah Putih ada di peringkat 121 dengan koleksi 1.144,73 poin.
Kenaikan peringkat Indonesia ini tak lepas dari badai yang menghantam sang tetangga, Malaysia. Harimau Malaya harus menerima kenyataan pahit setelah dijatuhi sanksi akibat skandal pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi mereka.
Buntut dari penyelidikan mendalam, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) memberikan sanksi bagi Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). AFC memutuskan bahwa kemenangan Malaysia atas Nepal dan laga lainnya di Kualifikasi Piala Asia 2027 dibatalkan dan dinyatakan kalah WO 0-3.
Dampaknya, Harimau Malaya dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Akibat sanksi tersebut, peringkat Malaysia juga terjun bebas sebanyak 14 tingkat dan kini terdampar di posisi ke-135 dengan raihan 1.095,90 poin.
Peta persaingan ini diprediksi masih akan terus bergejolak seiring dengan agenda FIFA Matchday yang berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026.
Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua laga FIFA Series pada 27 dan 30 Maret mendatang melawan Saint Kitts dan Nevis serta laga kontra Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Jika mampu memaksimalkan dua pertandingan tersebut, posisi Garuda berpotensi besar untuk kembali merangkak naik di tabel peringkat dunia.
Di sisi lain, Malaysia dan Vietnam masih menyisakan satu laga sisa di Ronde 3 Kualifikasi Piala Asia 2027 pada 31 Maret. Kedua negara ini dijadwalkan saling bentrok di markas Vietnam, sebuah momentum yang bisa dimanfaatkan The Golden Star untuk semakin melesat jika mampu menumbangkan Malaysia yang saat ini sedang dalam kondisi hancur secara mental dan organisasi.
Sementara itu, untuk kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, Thailand masih memegang status sebagai penguasa. Tim Gajah Perang tetap kokoh di posisi ke-95 dunia dengan torehan 1.243,27 poin.
