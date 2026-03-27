Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Maret 2026: Garuda Naik Peringkat!

TIMNAS nasional (Timnas) Indonesia kembali mencatatkan progres positif dalam tabel peringkat dunia. Berdasarkan rilis resmi FIFA per Maret 2026, Skuad Garuda kini nangkring di peringkat 121 dunia rangking FIFA. Kenaikan ini menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air, mengingat Indonesia berhasil menggeser posisi sang rival bebuyutan, Malaysia.

Mengapa Peringkat Indonesia Naik di Rangking FIFA?

Uniknya, kenaikan satu peringkat dari posisi 122 ke 121 ini terjadi bahkan sebelum Timnas Indonesia melakoni laga di kalender FIFA Series Maret 2026. Hal ini disebabkan oleh sanksi berat yang dijatuhkan FIFA dan AFC kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

Malaysia terbukti melakukan pelanggaran terkait dokumen pemain naturalisasi, yang mengakibatkan pengurangan poin signifikan dan pembatalan beberapa kemenangan mereka di Kualifikasi Piala Asia 2027. Akibatnya, posisi Malaysia merosot tajam ke peringkat 135 dunia, yang secara otomatis melapangkan jalan Indonesia untuk naik peringkat.

Posisi Indonesia di Level Asia Tenggara (ASEAN)

Dengan update terbaru ini, peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara mengalami pergeseran. Indonesia kini mengukuhkan diri sebagai negara dengan peringkat terbaik ketiga di ASEAN.

Negara Peringkat FIFA Poin Thailand 96 1243.27 Vietnam 103 1213.62 Indonesia 121 1144.73 Malaysia 135 1095.90

Peluang Menembus 120 Besar di FIFA Series 2026

Peluang Indonesia untuk terus merangkak naik sangat terbuka lebar. Di bawah asuhan pelatih baru, John Herdman, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Jika berhasil memenangkan pertandingan tersebut, Indonesia diprediksi akan mendapatkan tambahan sekitar 3,96 poin. Tambahan poin ini cukup untuk menggeser Namibia (peringkat 120) dan membawa Garuda menembus zona 120 besar dunia.

Catatan Redaksi: Peringkat FIFA bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala berdasarkan hasil pertandingan internasional resmi (FIFA Matchday).

