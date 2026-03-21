Dony Tri Pamungkas dan Cahya Supriadi Masuk Skuad Final Timnas Indonesia

Dony Tri Pamungkas

PELATIH timnas Indonesia John Herdman resmi menetapkan 24 pemain untuk memperkuat skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pekan depan. Dony Tri Pamungkas dan kiper Cahya Supriadi menjadi dua nama muda yang turut mencuri perhatian.

Pemanggilan tersebut menjadi sinyal kepercayaan Herdman terhadap pemain muda sekaligus membuka peluang bagi wajah-wajah baru untuk unjuk kemampuan di level internasional.

Jumlah 24 pemain dipilih dari 41 pemain yang sebelumnya masuk daftar sementara. Herdman menyusun komposisi akhir dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengalaman dan potensi guna menghadapi turnamen resmi FIFA yang melibatkan tim lintas konfederasi.

Dalam turnamen ini, Indonesia akan bersaing dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan St Kitts and Nevis. Laga pembuka mempertemukan Indonesia melawan St Kitts and Nevis pada 27 Maret. Adapun partai final dijadwalkan berlangsung 30 Maret.

Salah satu sorotan dalam skuad kali ini ialah masuknya Dony Tri Pamungkas. Bek berusia 21 tahun itu tengah menunjukkan performa konsisten bersama Persija Jakarta.

Dony perlahan mengukuhkan diri sebagai pilihan utama di sektor bek kiri tim Macan Kemayoran. Penampilannya bahkan membuat pemain anyar seperti Shayne Pattynama harus rela lebih sering mengawali laga dari bangku cadangan.

Selain Dony, nama Cahya Supriadi juga mencuri perhatian. Kiper PSIM Yogyakarta itu menjadi penjaga gawang termuda dalam skuad, di usia 23 tahun. Cahya dipanggil bersama tiga kiper lain, yakni Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata. (Dhk)