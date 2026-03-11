Dipanggil Timnas Indonesia, Hokky Caraka Siap Bayar Kepercayaan John Herdman

Pemain timnas Indonesia Hokky Caraka (kanan)(AFP/KARIM JAAFAR)

PENYERANG muda Persita Tangerang, Hokky Caraka, tidak mampu menyembunyikan rasa bangganya setelah kembali dipercaya memperkuat Timnas Indonesia. Nama pemain berusia 21 tahun ini masuk dalam daftar 41 pemain skuad sementara tim Merah Putih yang dipanggil pelatih anyar, John Herdman, untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026 pada akhir Maret ini.

Pemanggilan ini menjadi momen emosional bagi Hokky, mengingat ia harus menanti sekitar satu tahun untuk kembali menembus level senior.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Persita, Selasa (10/3), Hokky menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Merah Putih.

“Senang bisa mendapat kepercayaan untuk bergabung dengan skuad Garuda,” ujar Hokky. “Saya akan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang datang. Saya sangat bangga bisa membela Indonesia untuk menghadapi negara-negara besar di ajang FIFA Series 2026.”

Konsistensi di Level Klub

Kepercayaan yang diberikan John Herdman bukanlah tanpa alasan. Performa Hokky bersama Persita Tangerang musim ini menunjukkan grafik yang stabil dan membaik.

Penyerang berpostur ideal ini tercatat telah mengemas empat gol dan satu assist dari 22 pertandingan musim ini, di mana 18 di antaranya ia lakoni sebagai pemain inti (starter).

Catatan statistik tersebut sejatinya menyamai pencapaian terbaiknya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia saat masih membela PSS Sleman pada musim 2023/2024.

Saat itu, ia mengoleksi empat gol dari 27 laga. Konsistensi inilah yang tampaknya memikat hati tim pelatih timnas untuk memberinya kesempatan kedua.

Penantian Panjang di Level Senior

Menilik ke belakang, perjalanan Hokky di timnas senior sempat mengalami pasang surut. Pemilik 10 caps dengan koleksi dua gol ini terakhir kali mengenakan seragam Garuda senior pada Kejuaraan ASEAN atau Piala AFF 2024, tepat di penghujung masa kepemimpinan Shin Tae-yong.

Menariknya, saat tongkat kepelatihan beralih ke tangan Patrick Kluivert, nama Hokky seolah tenggelam dari radar timnas senior.

Selama delapan laga di bawah nakhoda asal Belanda tersebut, Hokky sama sekali tidak dipanggil. Ia justru lebih banyak menghabiskan waktu bersama Timnas U-22 dan U-23 di bawah asuhan Gerald Vanenburg serta Indra Sjafri.

Kini, dengan hadirnya era baru di bawah John Herdman, FIFA Series 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Hokky Caraka.

Ia bertekad menjawab keraguan dan menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi ujung tombak masa depan Indonesia di kancah internasional. (Ant/Z-1)