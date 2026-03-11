Akurasi Wasit Super League Meningkat 90 Persen Berkat VAR

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KOMITE Wasit Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melaporkan peningkatan signifikan pada kinerja perangkat pertandingan di kompetisi kasta tertinggi, Super League musim 2025/2026.
Kehadiran teknologi Video Assistant Referee (VAR) menjadi faktor kunci di balik meningkatnya ketepatan keputusan wasit yang kini mencapai angka 90%.
Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, menegaskan bahwa penilaian ini didasarkan pada data objektif dan evaluasi mendalam terhadap rekaman pertandingan, bukan sekadar klaim sepihak.
"Kinerja wasit di Super League meningkat berdasarkan data dan ini tidak ada manipulasi," ujar Ogawa dalam acara Refereeing Workshop for Media yang digelar di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan data hingga pekan ke-23, tercatat ada 239 insiden penting yang terjadi di lapangan. Dari jumlah tersebut, wasit berhasil mengambil 215 keputusan tepat, atau setara dengan 90%.
Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada musim 2024/2025, yang mencatatkan 161 keputusan tepat (88%) dari total 183 insiden.
Di sisi lain, jumlah keputusan yang salah pada musim ini tercatat sebanyak 24 insiden (10%). Meskipun secara angka absolut mengalami kenaikan dibanding musim lalu (22 insiden), namun secara persentase angka kesalahan ini justru menurun dari 12% menjadi 10%.
Ogawa menjelaskan bahwa penentuan tepat atau tidaknya keputusan wasit mengacu pada parameter yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Meskipun sering ada dinamika dalam membahas keputusan wasit, namun tetap ada konklusi untuk menentukan benar atau salah," tuturnya.
Meski menunjukkan grafik yang menanjak, Ogawa mengaku belum sepenuhnya puas karena kinerja wasit belum mencapai titik sempurna.
Sebagai langkah konkret, PSSI berkomitmen untuk terus memberikan edukasi berkelanjutan bagi para wasit dan perangkat pertandingan guna meminimalisir kekeliruan di sisa musim.
Menanggapi tensi tinggi di lapangan, Ogawa menyadari bahwa keputusan wasit sering kali memicu kontroversi dan protes.
Namun, ia menekankan agar setiap keberatan disampaikan melalui mekanisme resmi yang telah tersedia, tanpa harus mengancam keamanan perangkat pertandingan.
Ia berharap seluruh elemen sepak bola nasional dapat menjamin keamanan para pengadil lapangan agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan. Menurutnya, rasa aman bagi wasit adalah fondasi penting bagi kemajuan kualitas sepak bola di Tanah Air. (Ant/Z-1)
Dejan Antonic merasa banyak keputusan wasit yang merugikan timnya, terutama terkait pemberian penalti kepada tuan rumah serta kartu merah yang diberikan kepada pemainnya.
BUKAN hal baru bagi Aryna Sabalenka, memastikan satu tiket di final Australian Open keempat secara berturut-turut. Setelah mengalahkan Elina Svitolina. Sabalenka sempat protes ke wasit
NOVAK Djokovic kembali melaju ke semifinal Australian Open, namun pertandingannya melawan Lorenzo Musetti jauh dari ideal baginya. Novak Djokovic juga berselisih dengan wasit
Enzo Maresca menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kartu merah pemain Chelsea Moises Caicedo, tetapi ia menyoroti inkonsistensi wasit.
PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza angkat bicara soal tudingan bahwa wasit dalam pertandingan Persija Jakarta vs Persik berat sebelah. Tudingan tersebut dilayangkan dari kubu Persik
Insiden unik terjadi di Bundesliga 2 saat seorang fans bertopeng menyusup ke lapangan dan mencabut kabel monitor VAR.
Wrexham gagal singkirkan Chelsea di FA Cup setelah dua keputusan VAR menganulir gol dan memberikan kartu merah. Simak reaksi Phil Parkinson di sini.
Dejan Antonic merasa banyak keputusan wasit yang merugikan timnya, terutama terkait pemberian penalti kepada tuan rumah serta kartu merah yang diberikan kepada pemainnya.
Pelatih PSM Makassar Thomas Trucha menyoroti tidak berfungsinya video assistant referee (VAR) dalam laga Persija vs PSM pada lanjutan BRI Super League di Jakarta International Stadium.
Frenkie de Jong kecam VAR setelah gol Pau Cubarsi dianulir saat Barcelona kalah 0-4 dari Atletico Madrid di leg pertama semifinal Copa del Rey 2025/2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved