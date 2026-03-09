Fans Bertopeng Nekat Cabut Kabel VAR Saat Wasit Meninjau Penalti

Insiden unik terjadi di Bundesliga 2 saat seorang fans bertopeng menyusup ke lapangan dan mencabut kabel monitor VAR. (Media Sosial X)

SEBUAH insiden unik sekaligus memalukan mewarnai kompetisi kasta kedua Liga Jerman, Bundesliga 2, pada Minggu (8/3). Seorang penggemar bertopeng nekat menyusup ke pinggir lapangan dan mencabut kabel monitor Video Assistant Referee (VAR) tepat saat wasit hendak meninjau keputusan penalti.

Peristiwa ini terjadi di akhir babak pertama dalam laga kandang Preussen Munster yang berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Hertha Berlin. Ketegangan bermula ketika VAR melakukan intervensi dan meminta wasit Felix Bickel untuk meninjau ulang sebuah insiden melalui monitor di pinggir lapangan. Namun, saat Bickel tiba di depan layar, ia mendapati monitor tersebut dalam keadaan mati total.

Aksi Sabotase yang Terencana

Pihak klub Preussen Munster mengonfirmasi adanya sabotase teknis yang dilakukan oleh oknum penonton dalam pernyataan resmi mereka.

"Seorang penonton bertopeng dari bagian suporter aktif memasuki lapangan secara ilegal dan mencabut peralatan teknis tersebut," tulis pernyataan resmi klub.

Klub menyesalkan insiden ini dan berjanji akan melakukan segala upaya untuk mengidentifikasi serta membawa pelaku ke jalur hukum. Berdasarkan temuan awal, aksi ini diduga kuat telah direncanakan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan munculnya spanduk di tribun tuan rumah sesaat setelah gangguan teknis terjadi. Media Jerman melaporkan spanduk tersebut bertuliskan: "Cabut colokan VAR".

Keputusan Diambil dari Pusat VAR

Akibat monitor di lapangan tidak berfungsi, wasit Felix Bickel tidak dapat melihat tayangan ulang secara mandiri. Keputusan akhir pun sepenuhnya diserahkan kepada petugas VAR, Katrin Rafalski, yang berada di pusat pemantauan di Cologne.

Hasil tinjauan dari Cologne memutuskan bahwa insiden tersebut adalah pelanggaran. Wasit Bickel akhirnya tetap memberikan hadiah penalti yang kemudian berhasil dikonversi menjadi gol oleh Hertha Berlin.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Preussen Munster telah mengambil langkah-langkah pengamanan segera. Insiden ini menambah daftar panjang protes suporter di Jerman terhadap implementasi teknologi VAR yang dianggap merusak ritme dan esensi permainan sepak bola tradisional. (BBC/Z-2)