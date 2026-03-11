Marcos Reina Tegaskan Ezra Walian Memang Layak Dipanggil Timnas Indonesia

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PELATIH Persik Kediri, Marcos Reina, memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya, Ezra Walian, yang baru saja mendapat panggilan ke skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026.
Ezra menjadi satu dari 41 pemain yang dipersiapkan untuk membela skuad Garuda.
Menurut Reina, pemanggilan ini merupakan ganjaran yang sangat pantas bagi Ezra. Ia menilai musim ini adalah periode terbaik sang pemain selama berkarier di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Hingga pekan ke-23, Ezra telah memberikan kontribusi signifikan bagi Persik Kediri dengan torehan enam gol dan sembilan assist.
"Ini adalah penghargaan yang bagus untuknya atas musim yang ia jalani, karena dia menjalani musim yang sangat baik, mencetak gol, memberikan assist, jadi dia pantas mendapatkannya. Saya senang untuknya," ujar Reina dalam konferensi pers usai laga melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3).
Meski turut bangga, pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa dirinya belum menjalin komunikasi langsung dengan pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini.
"Tidak, saya tidak berbicara dengannya (John Herdman). Saya hanya berbicara dengan Ezra, saya mengucapkan selamat kepadanya," tambah Reina.
Statistik enam gol dan sembilan assist musim ini memang menjadi pencapaian tertinggi Ezra sejak melakoni debut di Liga Indonesia bersama PSM Makassar pada musim 2018/2019.
Sebagai perbandingan, pada musim perdananya bersama Juku Eja, Ezra mengemas tiga gol dan satu assist yang saat itu membawa PSM menjadi runner-up.
Di sisi lain, apresiasi Reina terhadap Ezra berbarengan dengan hasil minor yang diraih Persik Kediri. Tim berjuluk Macan Putih tersebut harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung dengan skor telak 0-3. Tiga gol kemenangan Persib dicetak melalui penalti Thom Haye (24’) serta dwigol dari Andrew Jung (40’, 53’).
Meski kalah, Reina tetap memuji keberanian para pemainnya yang mampu tampil menekan di markas lawan yang dikenal sulit. Ia mencatat bahwa Persik sebenarnya mampu mengimbangi permainan penguasa klasemen tersebut.
"Saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat berani di stadion yang sangat sulit, di mana kami menunjukkan permainan yang bagus. Kami benar-benar hampir mencetak gol dalam banyak situasi dan mampu menguasai bola dari salah satu tim terbaik di liga yang memiliki pemain-pemain luar biasa," tuturnya.
Kemenangan ini membawa Persib semakin kokoh di puncak klasemen dengan 57 poin. Sebaliknya, Persik Kediri masih tertahan di posisi ke-12 dengan koleksi 29 poin. (Ant/Z-1)
