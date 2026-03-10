Beckham Putra Sebut Kemenangan Atas Persik Penting Bagi Persib

Gelandang Persib Bandung Beckham Putra(ANTARA/Abdan Syakura)

GELANDANG andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan bahwa kemenangan meyakinkan atas Persik Kediri menjadi modal krusial bagi timnya.

Hasil positif tersebut menjadi fondasi penting sebelum Pangeran Biru melakoni laga krusial melawan Borneo FC pada laga tunda pekan ke-21 Super League yang dijadwalkan berlangsung Minggu (15/3).

Pemain berusia 24 tahun tersebut menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi di laga berikutnya jauh lebih berat.

Baca juga : Persib Bandung Bungkam Persik 3-0, Kokoh di Puncak Klasemen Indonesia Super League

Borneo FC merupakan pesaing terdekat mereka di papan atas, sehingga konsistensi performa menjadi harga mati bagi skuat asuhan pelatih Persib tersebut.

Dikutip dari laman resmi klub pada Selasa (10/3), Beckham berharap tren positif ini dapat terus berlanjut.

Ia memandang laga kontra Borneo FC bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian konsistensi bagi sang pemuncak klasemen.

Baca juga : Hasil Babak 1, Persib Bandung Unggul 2 Gol dari Persik Kediri

"Ini adalah hal bagus untuk persiapan melawan Borneo di pekan depan. Semoga kami bisa bermain bagus di Borneo karena mereka tim yang kuat dan semoga kita bisa memanfaatkan itu," ungkap Beckham.

Kunci Kemenangan Atas Persik

Mengulas kembali jalannya pertandingan menghadapi Persik Kediri, Persib Bandung tampil dominan dengan mengemas kemenangan telak 3-0.

Tiga gol kemenangan tersebut dihasilkan melalui kontribusi Thom Haye dan brace atau dua gol dari Andrew Jung.

Meski berakhir dengan skor mencolok, Beckham mengakui bahwa jalannya laga tidak semudah yang terlihat di papan skor.

Menurutnya, lini pertahanan Persik Kediri sempat membuat barisan penyerang Persib frustrasi, terutama pada menit-menit awal pertandingan. Transisi permainan yang belum cair di babak pertama menjadi catatan tersendiri bagi internal tim.

"Ya, ini adalah pertandingan yang sulit. Apa yang dikatakan Coach tadi benar, kami sedikit kesulitan di awal babak pertama," jelas Beckham mengenai situasi di lapangan.

Kebuntuan tersebut akhirnya berhasil dipecahkan melalui strategi optimalisasi lebar lapangan. Beckham menambahkan bahwa kecepatan di sektor sayap menjadi kunci keberhasilan Persib Bandung dalam membongkar rapatnya lini pertahanan lawan.

Dengan mengandalkan akselerasi para pemain sayap, Persib mampu menciptakan ruang tembak yang berujung pada tiga gol kemenangan.

"Alhamdulillah kami bisa memaksimalkan pemain sayap karena punya kecepatan dan memanfaatkan itu. Alhamdulillah kami bisa menang dengan 3-0," pungkasnya.

Persaingan Ketat di Puncak Klasemen

Kemenangan atas Persik Kediri ini memiliki dampak signifikan terhadap posisi Persib di tabel klasemen. Saat ini, Persib Bandung masih kokoh di peringkat pertama klasemen sementara BRI Super League dengan raihan 57 poin dari 24 pertandingan.

Posisi ini membuat mereka memiliki margin keunggulan empat poin dari Borneo FC yang membayangi di posisi kedua. Kondisi inilah yang membuat pertemuan antara Persib dan Borneo FC pada akhir pekan mendatang diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim hanya terpaut selisih poin yang cukup tipis dalam perburuan gelar juara musim ini. (Ant/Z-1)