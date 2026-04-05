Hasil Bhayangkara FC vs Persija: Kalah 2-3, Peluang Juara Macan Kemayoran Terancam!

Pemain Persija saat melawan Bhayangkara FC, Minggu (5/4).(Instagram @persija)

DUEL sengit tersaji dalam lanjutan Liga 1 Super League 2025/2026 pekan ke-26. Persija Jakarta harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk dari tuan rumah Bhayangkara FC dengan skor tipis 3-2 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Minggu (5/4).

Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta ini diwarnai drama kartu merah bek senior Jordi Amat dan gol penentu di masa injury time yang membuyarkan ambisi poin Macan Kemayoran.

Babak Pertama: Gol Cepat Hannan Dibalas Sidibe

Tampil berbeda dengan balutan jersey kuning, Persija Jakarta langsung menyengat sejak peluit pertama dibunyikan. Laga baru seumur jagung, Muhammad Hannan sukses membungkam publik tuan rumah lewat sundulan tajam setelah menerima umpan lambung presisi dari Allano di sisi kanan.

Tersengat gol cepat, The Guardians merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-28, Moussa Sidibe menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan matang Putu Gede. Skor imbang bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua: Petaka Jordi Amat dan Comeback Dramatis

Memasuki paruh kedua, petaka menghampiri tim tamu pada menit ke-49. Bek senior Jordi Amat terpaksa mandi lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua.

Meski bermain dengan 10 orang, Persija secara mengejutkan sempat unggul kembali melalui skema serangan balik cepat Fabio Silva di menit ke-62. Skor 2-1 untuk keunggulan Macan Kemayoran bertahan cukup lama.

Namun, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan habis-habisan oleh Bhayangkara FC untuk mengurung pertahanan tamu. Kerja keras mereka berbuah manis:

Menit 86: Dendi Sulistyawan mencetak gol penyama kedudukan yang meruntuhkan mental Persija.

Menit 90+5: Saat laga tampak akan berakhir seri, Moussa Sidibe kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengunci kemenangan dramatis 3-2.

Update Klasemen BRI Super League 2025/2026

Kekalahan ini menjadi kerugian besar bagi skuad asuhan Maurício Souza dalam perburuan posisi puncak. Ambisi untuk menggeser Borneo FC di posisi kedua kini harus tertunda. Persija Jakarta tetap di posisi ketiga dengan 52 poin. Di atasnya ada Borneo FC dengan 54 angka.

Dengan hasil ini, jarak antara Persija dan Persib Bandung melebar menjadi 6 poin. Sebaliknya, tambahan tiga angka krusial membawa Bhayangkara FC naik ke peringkat enam klasemen sementara.

(P-4)