PSM Makassar vs Persis Solo Imbang 1-1: Sundulan Yuran Fernandes Dibalas Roman Paparyha

PSM Makassar harus puas berbagi satu poin dengan tamu mereka, Persis Solo, dalam lanjutan kompetisi BRI Super League. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (4/4/2026), tim berjuluk "Juku Eja" tersebut dipaksa menyudahi laga dengan skor imbang 1-1.

Pertandingan dimulai dengan intensitas sedang. PSM Makassar mengambil inisiatif serangan lebih dulu melalui Savio Roberto, namun upayanya masih mampu diredam kiper Persis, Muhammad Riyandi. Tim tamu tak tinggal diam; Dimitri Lima sempat mengancam gawang tuan rumah, meski tendangannya masih bisa diamankan Hilmansyah.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-18. Berawal dari skema tendangan sudut yang dilepaskan oleh Victor Luiz, Yuran Fernandes berhasil melompat tinggi dan melepaskan sundulan yang menggetarkan jala gawang Persis Solo. Skor 1-0 untuk keunggulan PSM Makassar bertahan hingga turun minum, meski Persis sempat menebar ancaman melalui eksekusi tendangan bebas Dimitri Lima yang masih melambung tipis.

Memasuki babak kedua, Persis Solo di bawah asuhan Milomir Seslija tampil lebih agresif. Laskar Sambernyawa terus menekan pertahanan tuan rumah untuk mencari gol penyeimbang. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-61.

Gol balasan Persis tercipta lewat aksi menawan Roman Paparyha. Menerima umpan jauh dari lini pertahanan yang dikirimkan Andrei Alba, Paparyha berhasil memenangi duel fisik dengan bek PSM, Daffa Salman. Sambil menjatuhkan badan, ia melepaskan tembakan presisi yang gagal dibendung Hilmansyah. Skor berubah menjadi 1-1.

Dalam sisa waktu pertandingan, kedua tim melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menyegarkan serangan. Pelatih Achmad Amiruddin memasukkan Luka Cumic, sementara di kubu lawan, Irfan Jauhari dan Althaf Indie diturunkan untuk menambah daya gedor. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal dari Bruno Gomes dan Dejan Tumbas di menit-menit akhir membuat skor tetap tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil imbang ini membuat posisi kedua tim di klasemen sementara tidak mengalami pergeseran signifikan. PSM Makassar masih tertahan di posisi ke-13 dengan koleksi 25 poin, sementara Persis Solo membuntuti di peringkat ke-15 dengan total 21 poin. (Ant/Z-2)