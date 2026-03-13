Tim Receveur Akui Bali United Belum Konsisten Usai Dikalahkan Persis Solo

Tim Receveur(Doc Bali United)

PEMAIN Bali United, Tim Receveur, mengakui timnya masih belum mampu menjaga konsistensi setelah kalah 0-3 dari Persis Solo. Kekalahan tersebut membuat Serdadu Tridatu tertahan di papan tengah klasemen.

Bali United sebenarnya datang ke markas Persis Solo dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil positif pada pekan sebelumnya. Namun, tim tuan rumah mampu tampil lebih efektif dan menguasai jalannya pertandingan.

Receveur mengatakan Bali United sebenarnya telah mempersiapkan diri dengan mempelajari permainan Persis dalam beberapa sesi latihan sebelum pertandingan.

"Kami sebenarnya sudah mempelajari lawan (Persis Solo) dalam beberapa latihan di minggu terakhir. Namun yang terjadi situasi mengejutkan dengan hasil ini dimana tuan rumah lebih menguasai pertandingan dengan efektif menjadi gol," ujar Receveur sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Kekalahan tersebut membuat Bali United kini berada di posisi ke-10 klasemen dengan 33 poin. Receveur menilai timnya masih kesulitan menjaga performa secara stabil sepanjang musim.

"Kami masih kurang konsisten musim ini dimana pekan lalu berhasil menang dan pekan ini kembali kalah. Fokus kami sebagai pemain saat ini adalah memperbaiki posisi di klasemen dan bisa meraih hasil positif di laga berikutnya," jelas Receveur.

Setelah kekalahan dari Persis Solo, kompetisi Super League akan memasuki masa jeda karena perayaan Idul Fitri tahun ini.

Pada pekan ke-26, Bali United dijadwalkan menjamu PSBS Biak di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (6/4).