Profil Frans Putros, Pemain Persib yang bakal Tampil di Piala Dunia 2026

KABAR membanggakan datang dari Persib Bandung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada pemain Persib yang akan tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026.
Pemain tersebut adalah Frans Putros, bek tangguh yang memperkuat Persib sekaligus menjadi bagian penting dari Timnas Irak.
Keikutsertaan Putros di Piala Dunia menjadi tonggak sejarah, tidak hanya bagi klub Persib, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan.
Frans Dhia Putros adalah pemain bertahan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa sebelum bergabung dengan Persib Bandung. Ia dikenal sebagai bek yang solid, memiliki visi permainan yang baik, serta kemampuan membaca permainan lawan.
Putros memilih membela Irak karena memiliki garis keturunan, dan sejak itu menjadi bagian penting dari skuad nasional tersebut.
Timnas Irak berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah melalui proses kualifikasi yang kompetitif.
Dengan performa yang konsisten, Irak mampu bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan Asia dan akhirnya memastikan tempat di turnamen bergengsi tersebut.
Keberhasilan ini sekaligus memastikan Frans Putros akan tampil di panggung dunia.
Keikutsertaan Frans Putros mencatatkan sejarah penting:
Hal ini menjadi kebanggaan besar bagi Bobotoh dan juga sepak bola nasional.
Beberapa pemain Persib memang memperkuat tim nasional masing-masing, termasuk Timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini hanya Frans Putros yang dipastikan tampil di Piala Dunia 2026.
Pemain lain masih memiliki peluang di masa depan, terutama jika perkembangan sepak bola Indonesia terus meningkat.
Keikutsertaan pemain Persib di Piala Dunia membawa dampak positif:
Ini adalah langkah awal menuju pengakuan global yang lebih besar.
Frans Putros menjadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang akan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Irak. Pencapaian ini bukan hanya sejarah bagi klub, tetapi juga menjadi simbol kemajuan sepak bola Indonesia di mata dunia. (Z-10)
