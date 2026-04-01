Profil Frans Putros, Pemain Persib yang bakal Tampil di Piala Dunia 2026

Pemain Persib Bandung, Frans Putros, dipastikan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Irak.(Dok. MetroTv)

KABAR membanggakan datang dari Persib Bandung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada pemain Persib yang akan tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026.

Pemain tersebut adalah Frans Putros, bek tangguh yang memperkuat Persib sekaligus menjadi bagian penting dari Timnas Irak.

Keikutsertaan Putros di Piala Dunia menjadi tonggak sejarah, tidak hanya bagi klub Persib, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan.

Frans Dhia Putros adalah pemain bertahan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa sebelum bergabung dengan Persib Bandung. Ia dikenal sebagai bek yang solid, memiliki visi permainan yang baik, serta kemampuan membaca permainan lawan.

Nama: Frans Dhia Putros

Posisi: Bek

Klub: Persib Bandung

Tim Nasional: Irak

Putros memilih membela Irak karena memiliki garis keturunan, dan sejak itu menjadi bagian penting dari skuad nasional tersebut.

Perjalanan Irak Lolos ke Piala Dunia 2026

Timnas Irak berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah melalui proses kualifikasi yang kompetitif.

Dengan performa yang konsisten, Irak mampu bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan Asia dan akhirnya memastikan tempat di turnamen bergengsi tersebut.

Keberhasilan ini sekaligus memastikan Frans Putros akan tampil di panggung dunia.

Sejarah Baru untuk Persib Bandung

Keikutsertaan Frans Putros mencatatkan sejarah penting:

Pemain Persib pertama yang tampil di Piala Dunia

Representasi klub Indonesia di level global

Bukti kualitas pemain Liga Indonesia

Hal ini menjadi kebanggaan besar bagi Bobotoh dan juga sepak bola nasional.

Apakah Ada Pemain Persib Lain yang Berpeluang?

Beberapa pemain Persib memang memperkuat tim nasional masing-masing, termasuk Timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini hanya Frans Putros yang dipastikan tampil di Piala Dunia 2026.

Pemain lain masih memiliki peluang di masa depan, terutama jika perkembangan sepak bola Indonesia terus meningkat.

Dampak bagi Sepak Bola Indonesia

Keikutsertaan pemain Persib di Piala Dunia membawa dampak positif:

Meningkatkan reputasi Liga Indonesia

Membuka peluang pemain lokal berkarier di luar negeri

Menjadi motivasi bagi pemain muda

Ini adalah langkah awal menuju pengakuan global yang lebih besar.

Kesimpulan

Frans Putros menjadi satu-satunya pemain Persib Bandung yang akan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Irak. Pencapaian ini bukan hanya sejarah bagi klub, tetapi juga menjadi simbol kemajuan sepak bola Indonesia di mata dunia. (Z-10)