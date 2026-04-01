Italia Tersingkir dan Munculnya Tim Debutan, Apa yang Perlu Anda Ketahui dari Piala Dunia 2026?

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
TEKA-teki mengenai siapa saja peserta Piala Dunia 2026 akhirnya terjawab. Sebanyak 48 negara telah memastikan diri lolos untuk bertarung di turnamen sepak bola paling bergengsi sejagat yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai Juni mendatang.
Kejutan besar mewarnai babak kualifikasi terakhir. Juara dunia empat kali, Italia, secara mengejutkan gagal melaju ke putaran final setelah ditumbangkan oleh Bosnia-Herzegovina di babak play-off UEFA. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi publik sepak bola dunia yang berharap melihat aksi Gli Azzurri.
Di sisi lain, kebahagiaan menyelimuti Republik Demokratik Kongo dan Irak. Keduanya menjadi dua tim terakhir yang mengamankan tiket ke Amerika Utara setelah masing-masing mengalahkan Jamaika dan Bolivia.
Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah sebagai edisi terbesar. Berikut adalah poin-poin penting format baru tersebut:
Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko vs Afrika Selatan di Estadio Azteca yang legendaris pada Kamis, 11 Juni. Sementara itu, partai puncak untuk menentukan siapa yang berhak mengangkat trofi emas akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, pada 19 Juli 2026.
Bagi para penggemar layar kaca, turnamen ini akan memberikan tantangan tersendiri karena perbedaan zona waktu yang mencolok di 16 kota penyelenggara. Dengan 13 variasi waktu kick-off, penonton di wilayah Asia dan Eropa kemungkinan besar harus bersiap untuk terjaga hingga dini hari demi menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding.
Dilansir dari FIFA, berikut pembagian fase grup Piala Dunia 2026:
|Grup
|Kontestan
|Grup A
|Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko
|Grup B
|Kanada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Swiss
|Grup C
|Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia
|Grup D
|Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki
|Grup E
|Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador
|Grup F
|Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia
|Grup G
|Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru
|Grup H
|Spanyol, Cape Verde, Arab Saudi, Uruguay
|Grup I
|Prancis, Senegal, Irak, Norwegia
|Grup J
|Argentina, Aljazair, Austria, Yordania
|Grup K
|Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia
|Grup L
|Inggris, Kroasia, Ghana, Panama
Dengan 48 kontestan yang sudah lengkap, kini dunia bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar dalam sejarah manusia. Siapakah yang akan menjadi raja dunia baru di Amerika Utara?
(BBC/P-4)
Gennaro Gattuso resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Timnas Italia setelah gagal membawa negara tersebut lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Irak resmi lolos ke Piala Dunia 2026 setelah 40 tahun! Singa Mesopotamia tekuk Bolivia 2-1 di final play-off. Simak perjuangan heroik dan jadwal penyisihan grup di sini.
Gianluigi Donnarumma ungkap kesedihan mendalam usai Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Simak pernyataan lengkap sang kapten di sini.
Pemain Persib Bandung, Frans Putros, dipastikan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Irak. Simak fakta lengkap, profil, dan sejarahnya di sini.
