Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Italia Tersingkir dan Munculnya Tim Debutan, Apa yang Perlu Anda Ketahui dari Piala Dunia 2026?

Akmal Fauzi
01/4/2026 19:21
Trofi Piala Dunia(AFP/Fabrice COFFRINI)

TEKA-teki mengenai siapa saja peserta Piala Dunia 2026 akhirnya terjawab. Sebanyak 48 negara telah memastikan diri lolos untuk bertarung di turnamen sepak bola paling bergengsi sejagat yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai Juni mendatang.

Italia Tersingkir, Kejutan dari Babak Play-off

Kejutan besar mewarnai babak kualifikasi terakhir. Juara dunia empat kali, Italia, secara mengejutkan gagal melaju ke putaran final setelah ditumbangkan oleh Bosnia-Herzegovina di babak play-off UEFA. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi publik sepak bola dunia yang berharap melihat aksi Gli Azzurri.

Di sisi lain, kebahagiaan menyelimuti Republik Demokratik Kongo dan Irak. Keduanya menjadi dua tim terakhir yang mengamankan tiket ke Amerika Utara setelah masing-masing mengalahkan Jamaika dan Bolivia.

Baca juga : Daftar Lengkap Peserta Piala Dunia 2026, Italia Kembali Absen

Format Baru: Lebih Banyak Tim, Lebih Banyak Laga

Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah sebagai edisi terbesar. Berikut adalah poin-poin penting format baru tersebut:

  • Jumlah Peserta: Meningkat dari 32 menjadi 48 negara.
  • Total Pertandingan: 104 laga (sebelumnya hanya 64).
  • Durasi Turnamen: Berlangsung selama 39 hari (11 Juni - 19 Juli 2026).
  • Sistem Grup: 12 grup berisi masing-masing 4 tim. Dua tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar.

Jadwal Pembukaan dan Final

Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko vs Afrika Selatan di Estadio Azteca yang legendaris pada Kamis, 11 Juni. Sementara itu, partai puncak untuk menentukan siapa yang berhak mengangkat trofi emas akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, pada 19 Juli 2026.

Tantangan Perbedaan Zona Waktu

Bagi para penggemar layar kaca, turnamen ini akan memberikan tantangan tersendiri karena perbedaan zona waktu yang mencolok di 16 kota penyelenggara. Dengan 13 variasi waktu kick-off, penonton di wilayah Asia dan Eropa kemungkinan besar harus bersiap untuk terjaga hingga dini hari demi menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding.

Baca juga : AS Darurat HAM, Piala Dunia 2026 Dihantui Aksi Represi

Hasil Undian Fase Grup Piala Dunia 2026

Dilansir dari FIFA, berikut pembagian fase grup Piala Dunia 2026:

Grup Kontestan
Grup A Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko
Grup B Kanada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Swiss
Grup C Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia
Grup D Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki
Grup E Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador
Grup F Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia
Grup G Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru
Grup H Spanyol, Cape Verde, Arab Saudi, Uruguay
Grup I Prancis, Senegal, Irak, Norwegia
Grup J Argentina, Aljazair, Austria, Yordania
Grup K Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia
Grup L Inggris, Kroasia, Ghana, Panama

Dengan 48 kontestan yang sudah lengkap, kini dunia bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar dalam sejarah manusia. Siapakah yang akan menjadi raja dunia baru di Amerika Utara?

(BBC/P-4)



Editor : Akmal
