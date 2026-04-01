RD Kongo vs Jamaika, Gol Tunggal Axel Tuanzebe Antarkan Les Leopards ke Piala Dunia 2026

Para pemain RD Kongo melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang lawan.(X @FIFAWorldCup)

TIMNAS Republik Demokrasi (RD) Kongo mencatatkan sejarah besar dalam kancah sepak bola dunia. Skuad berjuluk The Leopards tersebut memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Jamaika dengan skor tipis 1-0 dalam laga playoff antarkonfederasi yang berlangsung sengit di Stadion Ahmad bin Ali, Doha, Qatar, Rabu (1/4/2026) WIB.

Kemenangan bersejarah ini harus diraih melalui babak tambahan waktu (extra time) setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 90 menit waktu normal. Bek andalan Axel Tuanzebe muncul sebagai pahlawan melalui gol tunggalnya di menit ke-100.

Jalannya Pertandingan: Duel Sengit Dua Benua

Sejak peluit pertama dibunyikan, intensitas tinggi langsung tersaji. Jamaika yang mengandalkan kecepatan Michail Antonio dan Leon Bailey beberapa kali merepotkan barisan pertahanan RD Kongo. Namun, kedisiplinan Chancel Mbemba di lini belakang membuat serangan The Reggae Boyz selalu menemui jalan buntu.

RD Kongo bukan tanpa perlawanan. Melalui skema serangan balik, Yoane Wissa sempat mendapatkan peluang emas di menit ke-75, namun tendangan kerasnya masih mampu ditepis oleh kiper Jamaika, Andre Blake. Hingga waktu normal berakhir, skor kacamata tetap bertahan.

Momen Krusial Axel Tuanzebe

Memasuki babak tambahan waktu, fisik para pemain mulai terkuras. Namun, petaka bagi Jamaika datang pada menit ke-100. Berawal dari situasi sepak pojok yang dieksekusi dengan sempurna, Axel Tuanzebe berhasil memenangi duel udara di dalam kotak penalti. Sundulan tajam mantan pemain Manchester United tersebut menghujam pojok gawang tanpa mampu dijangkau Blake.

Skor 1-0 memicu sorak-sorai pendukung RD Kongo yang hadir di stadion. Di sisa waktu, Jamaika mencoba tampil habis-habisan dengan memasukkan pemain bertipe menyerang, namun pertahanan rapat yang digalang pelatih Sébastien Desabre gagal ditembus hingga peluit panjang berbunyi.

Statistik Pertandingan RD Kongo vs Jamaika Kategori RD Kongo Jamaika Penguasaan Bola 48% 52% Total Tembakan 12 9 Tembakan ke Gawang 5 3 Kartu Kuning 2 3

Dengan hasil ini, RD Kongo menjadi salah satu wakil Afrika yang akan berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara itu, Jamaika harus mengubur impian mereka untuk kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia sejak terakhir kali tampil pada 1998.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.