Kosovo vs Turki, Gol Tunggal Kerem Akturkoglu Bawa Ay-Yildizlilar Lolos ke Piala Dunia 2026

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Turki berhasil meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Menghadapi tuan rumah Kosovo di Stadion Fadil Vokrri pada laga playoff yang berlangsung sengit, skuad asuhan Vincenzo Montella sukses mengantongi kemenangan tipis 1-0, Rabu (1/4) dini hari WIB.
Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak oleh penyerang sayap andalan mereka, Kerem Akturkoglu, pada menit ke-53.
Bermain di bawah tekanan suporter tuan rumah di Prishtina, Turki langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Mengandalkan kreativitas Hakan Calhanoglu di lini tengah, Turki terus membombardir pertahanan Kosovo yang digalang oleh Amir Rrahmani.
Kosovo bukannya tanpa perlawanan. Melalui skema serangan balik cepat, Vedat Muriqi sempat mengancam gawang Turki yang dikawal Ugurcan Cakir, namun penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, intensitas serangan Turki meningkat. Gol yang dinanti akhirnya tercipta pada menit ke-53. Bermula dari umpan terobosan akurat dari sisi tengah Orkun Kokcu, Kerem Aktüurkoglu berhasil lolos dari jebakan offside. Dengan tenang, pemain Fenerbahce tersebut melepaskan tembakan melengkung ke sudut gawang yang gagal dihalau kiper Kosovo, Arijanet Muric.
Pascagol tersebut, Kosovo mencoba tampil lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Namun, disiplinnya lini belakang Turki yang dipimpin Merih Demiral membuat skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
|Statistik
|Kosovo
|Turki
|Penguasaan Bola
|42%
|58%
|Total Tembakan
|8
|14
|Tembakan Tepat Sasaran
|2
|6
|Pelanggaran
|12
|10
Apakah menurut Anda Turki akan mampu berbicara banyak di putaran final Piala Dunia 2026 nanti dengan komposisi pemain muda seperti Arda Guler dan Kenan Yıldız?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Swedia singkirkan Polandia 3-2 di Play-off Piala Dunia 2026. Gol dramatis Viktor Gyokeres di menit 88 pastikan kemenangan di Friends Arena.
Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim memiliki gaya bermain yang sangat kontras. Irak yang mengandalkan fisik dan organisasi pertahanan solid akan diuji
Italia difavoritkan memenangkan laga ini, namun skor tipis atau hasil imbang bukan hal yang mustahil jika penyelesaian akhir tim tamu tidak efektif menghadapi blok rendah pertahanan Bosnia.
Pelatih Irak Graham Arnold berjuang menjaga mental pemain di tengah bayang-bayang perang jelang laga hidup-mati play-off Piala Dunia 2026 melawan Bolivia.
Gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berpotensi menjadi "panggung represi".
Jadwal playoff Piala Dunia 2026 zona Eropa dimulai. Italia hadapi Irlandia Utara di Bergamo dalam laga hidup mati satu leg. Cek jadwal lengkap semifinal zona Eropa di sini.
Kemenangan fantastis 7-1 atas Masedonia Utara di laga terakhir fase grup membuktikan bahwa Timnas Wales memiliki daya gedor mematikan meski tanpa sosok Gareth Bale.
Timnas Ukraina datang ke playoff Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah finis sebagai runner-up Grup D di bawah Prancis.
Dengan dukungan penuh publik Bratislava, Slovakia diprediksi akan menekan sejak awal, namun Kosovo memiliki transisi cepat yang sangat mematikan.
