Kosovo vs Turki, Gol Tunggal Kerem Akturkoglu Bawa Ay-Yildizlilar Lolos ke Piala Dunia 2026

Pemain timnas Turki Kerem Akturkoglu melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas Kosovo di laga playoff Piala Dunia 2026.(X @MilliTakimlar)

TIMNAS Turki berhasil meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Menghadapi tuan rumah Kosovo di Stadion Fadil Vokrri pada laga playoff yang berlangsung sengit, skuad asuhan Vincenzo Montella sukses mengantongi kemenangan tipis 1-0, Rabu (1/4) dini hari WIB.

Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak oleh penyerang sayap andalan mereka, Kerem Akturkoglu, pada menit ke-53.

Jalannya Pertandingan: Dominasi Turki di Markas Kosovo

Bermain di bawah tekanan suporter tuan rumah di Prishtina, Turki langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Mengandalkan kreativitas Hakan Calhanoglu di lini tengah, Turki terus membombardir pertahanan Kosovo yang digalang oleh Amir Rrahmani.

Kosovo bukannya tanpa perlawanan. Melalui skema serangan balik cepat, Vedat Muriqi sempat mengancam gawang Turki yang dikawal Ugurcan Cakir, namun penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, intensitas serangan Turki meningkat. Gol yang dinanti akhirnya tercipta pada menit ke-53. Bermula dari umpan terobosan akurat dari sisi tengah Orkun Kokcu, Kerem Aktüurkoglu berhasil lolos dari jebakan offside. Dengan tenang, pemain Fenerbahce tersebut melepaskan tembakan melengkung ke sudut gawang yang gagal dihalau kiper Kosovo, Arijanet Muric.

Pascagol tersebut, Kosovo mencoba tampil lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Namun, disiplinnya lini belakang Turki yang dipimpin Merih Demiral membuat skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Statistik Pertandingan Kosovo vs Turki

Statistik Kosovo Turki Penguasaan Bola 42% 58% Total Tembakan 8 14 Tembakan Tepat Sasaran 2 6 Pelanggaran 12 10

Analisis Singkat: Kerem Akturkogu kembali membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di momen krusial. Efektivitas Turki dalam memanfaatkan peluang di babak kedua menjadi pembeda, sementara Kosovo tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat Turki meski memiliki beberapa peluang melalui Zhegrova di sisi sayap.

Apakah menurut Anda Turki akan mampu berbicara banyak di putaran final Piala Dunia 2026 nanti dengan komposisi pemain muda seperti Arda Guler dan Kenan Yıldız?

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.