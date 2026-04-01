Rep Ceko vs Denmark, Menang Adu Penalti, Narodni Melaju ke Piala Dunia 2026

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Rep Ceko memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah memenangkan laga krusial di babak playoff melawan Denmark. Bertanding dengan tensi tinggi, tim asuhan Miroslav Koubek menang dalam drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu berakhir.
Laga yang digelar di Stadion Letná, Praha, ini berlangsung sengit sejak menit awal. Rep Ceko langsung mengejutkan tim tamu melalui gol cepat Pavel Šulc pada menit ke-3. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Šulc berhasil menyarangkan bola yang membuat pendukung Narodni bergemuruh.
Denmark yang tertinggal terus menekan. Upaya Tim Dinamit baru membuahkan hasil di babak kedua, tepatnya pada menit ke-72 melalui sundulan bek Joachim Andersen yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit.
Di babak extra time, Rep Ceko kembali memimpin. Ladislav Krejčí mencetak gol pada menit ke-100 dan membawa asa Ceko melambung tinggi. Namun, Denmark menolak menyerah. Pada menit ke-111, Kasper Høgh muncul sebagai pahlawan dengan gol penyama kedudukan menjadi 2-2 yang memaksa pemenang ditentukan lewat titik putih.
Dalam babak adu penalti, kiper Rep Ceko tampil gemilang. Dari kubu Republik Ceko, Tomáš Chorý, Tomáš Souček, dan Michal Sadílek sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Hanya Ladislav Krejčí yang gagal mengeksekusi penalti.
Di sisi lain, Denmark mengalami nasib sial. Hanya Christian Eriksen yang berhasil mencetak gol dari titik putih. Tiga penendang utama mereka, yakni Rasmus Højlund, Anders Dreyer, dan Mathias Jensen, semuanya gagal menaklukkan kiper Ceko. Hasil ini memastikan kemenangan Republik Ceko dan mengubur mimpi Denmark untuk berlaga di Piala Dunia 2026.
|Skor Akhir:
|Rep. Ceko 2-2 Denmark (Penalti: 3-1)
|Pencetak Gol Ceko:
|P. Šulc (3'), L. Krejčí (100')
|Pencetak Gol Denmark:
|J. Andersen (72'), K. Høgh (111')
|Lokasi:
|Stadion Letná, Praha
Kemenangan ini membawa Rep Ceko kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia, sementara Denmark harus melakukan evaluasi besar setelah kegagalan menyakitkan di babak playoff ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
