Bosnia dan Herzegovina vs Italia, Azzurri Kembali Gagal Lolos ke Piala Dunia

"Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan," tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Italia kembali harus menelan pil pahit setelah dipastikan absen di putaran final Piala Dunia 2026. Dalam laga hidup mati babak playoff yang berlangsung dramatis, Gli Azzurri dipaksa menyerah oleh Bosnia dan Herzegovina melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu berakhir.
Berlaga di Stadion Bilino Polje, Zenica, Rabu (1/4) dini hari WIB, Italia sebenarnya memulai laga dengan sangat meyakinkan. Penyerang Moise Kean berhasil membawa tim tamu unggul cepat pada menit ke-15 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Bosnia.
Namun, petaka bagi Italia dimulai pada menit ke-41 ketika bek andalan mereka, Alessandro Bastoni, diganjar kartu merah langsung oleh wasit, memaksa Italia bermain dengan 10 orang di sisa laga.
Unggul jumlah pemain, Bosnia dan Herzegovina terus menggempur pertahanan Italia. Upaya keras tuan rumah baru membuahkan hasil pada menit ke-79 melalui aksi Haris Tabakovic yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, termasuk dalam 2x15 menit babak tambahan waktu.
|Skor Akhir
|1 - 1 (Penalti: 4 - 1)
|Pencetak Gol
|Bosnia: Haris Tabakovic (79') | Italia: Moise Kean (15')
|Kartu Merah
|Alessandro Bastoni (Italia, 41')
|Lokasi
|Stadion Bilino Polje, Zenica
Memasuki babak adu penalti, tekanan mental terlihat jelas di kubu Italia. Sebaliknya, empat eksekutor Bosnia dan Herzegovina tampil dingin dan klinis. Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic, Kerim Alajbegovic, dan Esmir Bajraktarevic semuanya sukses menyarangkan bola ke gawang Italia.
Di sisi lain, nasib sial menimpa Italia. Francesco Pio Esposito yang maju sebagai penendang gagal menjalankan tugasnya. Meski Sandro Tonali sempat memberikan harapan, kegagalan Bryan Cristante sebagai eksekutor berikutnya memastikan kemenangan Bosnia-Herzegovina dengan skor 4-1 di babak adu penalti.
Kemenangan ini membawa Bosnia-Herzegovina melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara bagi Italia, kegagalan ini menjadi sejarah kelam yang terus berlanjut dalam upaya mereka kembali ke panggung tertinggi sepak bola dunia.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
