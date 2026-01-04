Swedia vs Polandia, Gol Larut Viktor Gyokeres Bawa Blaugult ke Piala Dunia 2026

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Swedia berhasil memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan timnas Polandia dalam laga dramatis babak play-off. Bertanding di hadapan pendukung sendiri, skuad asuhan Graham Potter menang tipis 3-2 atas tim tamu.
Pertandingan yang berlangsung di Friends Arena, Stockholm, Rabu (1/4) dini hari WIB ini menyuguhkan aksi saling balas gol yang menegangkan sejak peluit pertama dibunyikan. Kemenangan ini sekaligus memupus harapan Polandia untuk tampil di turnamen sepak bola terbesar sejagat tersebut.
Swedia langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya, pada menit ke-20, Anthony Elanga membuka keunggulan setelah memanfaatkan umpan terobosan cerdik Yasin Ayari yang membelah pertahanan Polandia. Tendangan mendatarnya tak mampu dihalau oleh kiper lawan.
Polandia tidak tinggal diam. Pada menit ke-33, Nicola Zalewski menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui aksi individu gemilang dari sisi kiri lapangan sebelum melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang.
Namun, jelang turun minum, bek Swedia Gustaf Lagerbielke kembali membawa tuan rumah unggul 2-1 di menit ke-44 lewat sundulan mematikan memanfaatkan situasi sepak pojok.
Memasuki babak kedua, Polandia meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya berbuah manis di menit ke-55 melalui gol Karol Swiderski yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Swedia. Skor imbang 2-2 membuat tensi pertandingan semakin memanas.
Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, bintang Arsenal, Viktor Gyokeres, muncul sebagai pahlawan. Di menit ke-88, Gyokeres melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti yang memastikan kemenangan 3-2 untuk Swedia.
|Kategori
|Swedia
|Polandia
|Skor Akhir
|3
|2
|Penguasaan Bola
|52%
|48%
|Total Tembakan
|14
|11
|Tembakan Tepat Sasaran
|6
|4
Dengan hasil ini, Swedia resmi menyusul jajaran tim elite Eropa lainnya yang sudah lebih dulu mengamankan tiket ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara bagi Polandia, kekalahan ini menjadi evaluasi besar mengingat kegagalan mereka mengonversi sejumlah peluang emas di babak kedua.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
