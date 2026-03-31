Preview Kualifikasi Piala Dunia 2026: Bosnia dan Herzegovina vs Italia, Ujian untuk Gli Azzurri

PERSAINGAN menuju putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko semakin memanas. Salah satu laga krusial di Zona Eropa (UEFA) akan mempertemukan Bosnia dan Herzegovina melawan raksasa sepak bola dunia, Italia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 01.45 WIB.

Bagi Italia, laga tandang ke Stadion Bilino Polje, Zenica, bukan sekadar mencari poin, melainkan pembuktian bahwa mereka telah kembali ke jajaran elit dunia setelah sempat absen dalam beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Di sisi lain, tuan rumah Bosnia dikenal sebagai tim yang kerap menyulitkan tim-tim besar saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Data Pertandingan

Detail Keterangan Kompetisi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Italia Hari/Tanggal Rabu, 1 April 2026 Waktu 01.45 WIB Stadion Stadion Bilino Polje, Zenica

Head to Head: Dominasi Gli Azzurri

Berdasarkan catatan pertemuan historis, Italia memiliki keunggulan yang cukup mencolok atas Bosnia dan Herzegovina. Namun, Bosnia pernah memberikan kejutan yang tidak terlupakan bagi publik Italia.

Hingga pertemuan terakhir mereka di ajang UEFA Nations League dan kualifikasi Euro sebelumnya, Italia mendominasi dengan kemenangan yang cukup rutin. Namun, satu memori yang paling diingat adalah saat Bosnia berhasil menahan imbang Italia 1-1 di Florence pada September 2020, yang memutus rentetan kemenangan beruntun Italia kala itu.

5 Pertemuan Terakhir:

Italia 1-0 Bosnia (Persahabatan, Juni 2024)

Bosnia 0-2 Italia (UEFA Nations League, November 2020)

(UEFA Nations League, November 2020) Italia 1-1 Bosnia (UEFA Nations League, September 2020)

Bosnia 0-3 Italia (Kualifikasi Euro, November 2019)

(Kualifikasi Euro, November 2019) Italia 2-1 Bosnia (Kualifikasi Euro, Juni 2019)

Statistik Kunci & Prediksi

Italia diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dengan penguasaan bola yang dominan. Secara statistik, Italia rata-rata mencetak lebih dari 1,5 gol per pertandingan dalam fase kualifikasi sejauh ini. Sementara itu, Bosnia memiliki catatan pertahanan yang cukup solid saat bermain di Zenica, di mana mereka jarang kebobolan lebih dari dua gol di depan pendukung sendiri.

Italia difavoritkan memenangkan laga ini, namun skor tipis atau hasil imbang bukan hal yang mustahil jika penyelesaian akhir tim tamu tidak efektif menghadapi blok rendah pertahanan Bosnia.

Laga Bosnia dan Herzegovina vs Italia pada 1 April 2026 akan menjadi ujian mental bagi kedua tim. Kemenangan bagi Italia akan memuluskan jalan mereka menuju putaran final Piala Dunia 2026, sementara bagi Bosnia, mencuri poin dari sang juara Eropa 2020 akan menjaga asa mereka untuk mencetak sejarah lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. (Z-4)