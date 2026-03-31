Preview Kualifikasi Piala Dunia 2026: Irak vs Bolivia Tarung di Babak Play-off Antarkonfederasi

Timnas Irak(Ted ALJIBE / AFP)

PERTEMPURAN hidup mati demi satu tiket menuju putaran final Piala Dunia 2026 akan tersaji di babak play-off antarkonfederasi. Wakil Asia (AFC), Irak, akan berhadapan dengan wakil Amerika Selatan (CONMEBOL), Bolivia. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 10.00 WIB.

Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim memiliki gaya bermain yang sangat kontras. Irak yang mengandalkan fisik dan organisasi pertahanan solid akan diuji oleh kreativitas serta determinasi tinggi khas tim-tim dataran tinggi Amerika Selatan seperti Bolivia.

Jadwal dan Lokasi Pertandingan

Berdasarkan jadwal resmi FIFA untuk babak play-off antarkonfederasi, berikut adalah detail pertandingannya:

Baca juga : Misi Irak Menembus Piala Dunia 2026: Berjuang di Tengah Bayang-Bayang Perang

Pertandingan: Irak vs Bolivia

Irak vs Bolivia Ajang: Play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026

Play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026 Hari/Tanggal: Rabu, 1 April 2026

Rabu, 1 April 2026 Waktu: 10.00 WIB

10.00 WIB Lokasi: Stadion Internasional Basra, Irak (Leg 1) / Venue Netral (Sesuai regulasi FIFA untuk Play-off Inter-confederation).

Head to Head (H2H) Irak vs Bolivia

Pertemuan antara Irak dan Bolivia merupakan duel yang jarang terjadi karena perbedaan konfederasi. Namun, secara historis, kedua tim pernah bertemu dalam laga persahabatan internasional yang memberikan gambaran kekuatan masing-masing.

Tanggal Turnamen Skor 20 November 2018 International Friendly Irak 0-0 Bolivia

Dalam pertemuan terakhir mereka di tahun 2018, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas individu, Irak mampu mengimbangi permainan kolektif Bolivia. Namun, di tahun 2026 ini, peta kekuatan telah berubah dengan munculnya generasi baru di kedua kubu.

Analisis Kekuatan Tim

Irak (Singa Mesopotamia)

Irak melaju ke babak play-off setelah tampil impresif di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Di bawah asuhan pelatih mereka, Irak mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman di Liga Eropa dan talenta lokal yang haus kemenangan. Kekuatan utama mereka terletak pada serangan balik cepat dan dominasi dalam duel udara.

Baca juga : Argentina vs Kolombia, Gol Larut Thiago Almada Selamatkan Albiceleste dari Kekalahan

Bolivia (La Verde)

Bolivia dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan saat bermain di kandang (La Paz). Namun, tantangan besar bagi mereka adalah membuktikan ketajaman saat bermain di luar zona nyaman mereka. Bolivia memiliki keunggulan dalam hal teknik individu dan transisi permainan yang sangat cepat dari tengah ke depan.

Statistik Kunci dan Prediksi

Berdasarkan performa di babak kualifikasi masing-masing zona:

Irak: Memiliki catatan pertahanan yang cukup baik dengan rata-rata kebobolan kurang dari 1 gol per pertandingan di laga kandang.

Memiliki catatan pertahanan yang cukup baik dengan rata-rata kebobolan kurang dari 1 gol per pertandingan di laga kandang. Bolivia: Mengandalkan efektivitas tendangan jarak jauh dan skema bola mati untuk membongkar pertahanan lawan yang rapat.

Prediksi Skor: Irak 1-1 Bolivia. Mengingat ini adalah laga play-off dengan tensi tinggi, kedua tim kemungkinan besar akan bermain hati-hati di awal laga untuk menghindari kesalahan fatal. (Z-4)