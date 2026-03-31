Preview Kualifikasi Piala Dunia 2026: Irak vs Bolivia Tarung di Babak Play-off Antarkonfederasi

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PERTEMPURAN hidup mati demi satu tiket menuju putaran final Piala Dunia 2026 akan tersaji di babak play-off antarkonfederasi. Wakil Asia (AFC), Irak, akan berhadapan dengan wakil Amerika Selatan (CONMEBOL), Bolivia. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 10.00 WIB.
Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim memiliki gaya bermain yang sangat kontras. Irak yang mengandalkan fisik dan organisasi pertahanan solid akan diuji oleh kreativitas serta determinasi tinggi khas tim-tim dataran tinggi Amerika Selatan seperti Bolivia.
Berdasarkan jadwal resmi FIFA untuk babak play-off antarkonfederasi, berikut adalah detail pertandingannya:
Pertemuan antara Irak dan Bolivia merupakan duel yang jarang terjadi karena perbedaan konfederasi. Namun, secara historis, kedua tim pernah bertemu dalam laga persahabatan internasional yang memberikan gambaran kekuatan masing-masing.
|Tanggal
|Turnamen
|Skor
|20 November 2018
|International Friendly
|Irak 0-0 Bolivia
Dalam pertemuan terakhir mereka di tahun 2018, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas individu, Irak mampu mengimbangi permainan kolektif Bolivia. Namun, di tahun 2026 ini, peta kekuatan telah berubah dengan munculnya generasi baru di kedua kubu.
Irak melaju ke babak play-off setelah tampil impresif di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Di bawah asuhan pelatih mereka, Irak mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman di Liga Eropa dan talenta lokal yang haus kemenangan. Kekuatan utama mereka terletak pada serangan balik cepat dan dominasi dalam duel udara.
Bolivia dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan saat bermain di kandang (La Paz). Namun, tantangan besar bagi mereka adalah membuktikan ketajaman saat bermain di luar zona nyaman mereka. Bolivia memiliki keunggulan dalam hal teknik individu dan transisi permainan yang sangat cepat dari tengah ke depan.
Berdasarkan performa di babak kualifikasi masing-masing zona:
Prediksi Skor: Irak 1-1 Bolivia. Mengingat ini adalah laga play-off dengan tensi tinggi, kedua tim kemungkinan besar akan bermain hati-hati di awal laga untuk menghindari kesalahan fatal. (Z-4)
Pelatih Irak Graham Arnold berjuang menjaga mental pemain di tengah bayang-bayang perang jelang laga hidup-mati play-off Piala Dunia 2026 melawan Bolivia.
Gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berpotensi menjadi "panggung represi".
Penyerang timnas AS, Christian Pulisic, mengungkapkan bahwa atmosfer kompetisi sangat terasa bahkan sejak di lapangan latihan.
Di usianya yang ke-29, Luis Diaz telah mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah timnas Kolombia dengan koleksi 21 gol dari 71 laga.
