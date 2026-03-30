James Rodriguez Tegaskan Luis Diaz Adalah Pemain Kunci Timnas Kolombia di Piala Dunia 2026

Penyerang timnas Kolombia Luis Diaz.(AFP/JUAN BARRETO)

KAPTEN timnas Kolombia, James Rodriguez, menegaskan bahwa Luis Diaz akan menjadi tumpuan utama negaranya dalam mengarungi Piala Dunia 2026. Pemain sayap yang tengah naik daun bersama Bayern Muenchen tersebut dinilai memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah jalannya pertandingan.

"Lucho (julukan Luis Diaz) dapat membuat gol atau menciptakan momen brilian kapan saja. Dia andalan kami saat ini, jadi kami harus terus mendukungnya agar dia tampil maksimal," ujar Rodriguez dikutip dari laman resmi FIFA, Minggu (29/3).

Dukungan Penuh untuk Sang Bintang

Menurut James, kenyamanan di lapangan menjadi faktor krusial bagi pemain bertipe penentu seperti Diaz. Oleh karena itu, ia memastikan seluruh skuad Los Cafeteros siap menyokong Diaz agar potensinya meledak di turnamen nanti.

"Kami harus memahami kekuatan rekan setim. Saya pun berusaha memaksimalkan potensi Luis Diaz. Dia pemain yang unik. Saya benar-benar yakin dia bisa membawa kami ke level yang lebih tinggi," tambah mantan pemain Real Madrid yang kini merumput di MLS bersama Minnesota United tersebut.

Ketajaman yang Teruji

Statistik Luis Diaz memang berbicara banyak. Di usianya yang ke-29, ia telah mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah timnas Kolombia dengan koleksi 21 gol dari 71 laga.

Performa Diaz di level klub pun sangat impresif. Sepanjang musim 2025/2026 bersama Bayern Muenchen, ia telah membukukan 22 gol dan 18 assist dari 38 pertandingan.

Produktivitas ini menjadi modal berharga bagi Diaz yang akan menjalani debutnya di panggung Piala Dunia, setelah Kolombia absen pada edisi 2022.

Menanggapi harapan besar publik, Diaz mengaku sangat antusias menantikan turnamen tersebut.

"Setiap anak dan pemain sepak bola bermimpi tampil di Piala Dunia pertama mereka. Jika Tuhan mengizinkan, mimpi itu akan menjadi kenyataan bagi saya. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini," tutur Diaz.

Menatap Persaingan Grup K

Di Piala Dunia 2026 mendatang, timnas Kolombia tergabung dalam Grup K bersama Portugal, Uzbekistan, serta pemenang babak play-off antara Kongo atau Jamaika.

Kolombia tercatat telah tampil dalam tujuh edisi Piala Dunia. Pencapaian tertinggi mereka diraih pada edisi 2014, saat menembus babak perempat final dan James Rodriguez keluar sebagai top skor turnamen dengan enam gol. (Ant/Z-1)