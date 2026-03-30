Kolombia vs Prancis, Brace Desire Doue Pastikan Kemenangan Les Bleus

Penyerang timnas Prancis Desire Doue melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas Kolombia di laga persahabatan.

TIMNAS Prancis menutup tur Amerika Serikat (AS) mereka dengan hasil sempurna. Bertanding di Northwest Stadium, Maryland, Senin (30/3) dini hari WIB, Les Bleus sukses menundukkan timnas Kolombia dengan skor meyakinkan 3-1 dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026.

Dominasi Lapis Kedua

Pelatih Didier Deschamps melakukan rotasi total dengan mengganti seluruh susunan pemain intinya dibandingkan saat menang 2-1 atas timnas Brasil, awal pekan ini.

Meski tampil dengan "wajah baru", Prancis tetap tampil dominan sejak menit awal.

Gelandang Paris Saint-Germain, Desire Doue, menjadi bintang lapangan. Ia membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui tendangan rendah yang sempat terbentur bek Kolombia, Daniel Muñoz.

Sebelum babak pertama usai, Marcus Thuram memperlebar jarak menjadi 2-0 lewat sundulan tajam memanfaatkan umpan silang Maghnes Akliouche di menit ke-41.

Sejarah Doue dan Ambisi Mbappe

Memasuki babak kedua, Doue mencetak gol keduanya pada menit ke-56 setelah menyelesaikan asis dari Thuram. Catatan ini membuat Doue menjadi pemain pertama yang mencetak dua gol sekaligus saat membuka keran golnya untuk timnas Prancis sejak Thomas Lemar pada 2017.

Kolombia sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-77 melalui aksi Jaminton Campaz. Namun, skor 3-1 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Sorotan juga tertuju pada Kylian Mbappe, yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-78.

Penyerang Real Madrid itu sebenarnya sempat mencetak gol di masa injury time, namun dianulir karena offside.

Hasil ini membuat Mbappe masih tertahan dengan 56 gol, terpaut satu gol saja untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis milik Olivier Giroud (57 gol). (Z-1)