Legenda Brasil Bebeto Bakar Semangat Selecao Jelang Piala Dunia 2026

Legenda timnas Brasil, Jose Roberto Gama, yang dikenal dengan Bebeto, mengunjungi pemusatan latihan timnas Brasil di Orlando, Amerika Serikat, untuk memberikan dukungan kepada skuad menjelang Piala Dunia 2026.(Dok. CBF)

LEGENDA hidup sepak bola Brasil, Jose Roberto Gama de Oliveira atau yang akrab disapa Bebeto, mengunjungi pusat latihan timnas Brasil di Orlando, Amerika Serikat.

Kehadiran pahlawan Piala Dunia 1994 ini bertujuan untuk menyuntikkan motivasi ekstra dan berbagi pengalaman juara kepada skuad asuhan Carlo Ancelotti menjelang perhelatan akbar Piala Dunia 2026.

Kunjungan Bebeto ke pemusatan latihan timnas di AS ini merupakan kebijakan dari CBF. Selain Bebeto, legenda Brasil lain yang diundang adalah Rivaldo dan Edmilson, anggota timnas Brasil saat menjuarai Piala Dunia 2002.

“Saya merasakan kebahagiaan setiap pemain di sini dan keinginan mereka untuk menang, lalu menciptakan sejarah,” ujar Bebeto di sela kunjungannya, dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF), Minggu (29/3/2026).

Ia mengaku senang bisa berbagi pengalaman dengan para pemain timnas Brasil. Bebeto juga mengapresiasi CBF yang mengundangnya beserta beberapa legenda Brasil lain ke Amerika Serikat.

Menurut Bebeto, skuad Brasil saat ini diisi oleh pemain-pemain potensial. Namun, ia mengingatkan setiap pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas harus memiliki komitmen penuh untuk kepentingan tim.

“Mereka harus percaya, berlatih keras, saling membantu, dan memberikan segalanya dengan selalu memikirkan tim. Tidak ada yang bisa menang sendirian,” tutur dia.

Di hadapan para pemain, Bebeto juga menekankan bahwa Brasil adalah timnas dengan tradisi juara yang kuat. Tidak ada negara lain yang memiliki trofi Piala Dunia sebanyak Brasil, yakni lima gelar. Gelar kampiun bagi Brasil bukan sekadar prestasi, tetapi juga warisan bagi generasi berikutnya.

“Menjadi juara dunia itu seperti mengukir kejayaan abadi. Saya sudah lama pensiun, tetapi ke mana pun saya pergi, selalu ada cinta dan penghargaan untuk saya dan rekan-rekan satu generasi. Kami merasa telah menuntaskan tugas kami. Sekarang saatnya gelar keenam itu datang. Kami berharap itu segera terjadi, dan saya rasa ini adalah momen yang tepat,” kata Bebeto.

Semasa aktif bermain, Bebeto mempersembahkan tiga gelar mayor untuk timnas Brasil, yakni Piala Dunia 1994, Copa America 1989, dan Piala Konfederasi FIFA 1997. Ia juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak ketujuh sepanjang masa timnas Brasil dengan torehan 40 gol dari 77 pertandingan.

Lebih jauh, Bebeto memuji penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Ancelotti, juru taktik berpengalaman asal Italia, pernah memenangkan puluhan trofi untuk klub-klub besar seperti AC Milan, Chelsea, Juventus, Bayern Muenchen, dan Real Madrid.

“Saya rasa, tidak perlu lagi mengomentari soal pelatih (Ancelotti). Dia bermental pemenang, salah satu pelatih terbaik sepanjang sejarah,” tutur Bebeto. (Ant/I-1)