Persaingan Sengit Skuad Timnas AS Jelang Piala Dunia 2026

PERSAINGAN internal timnas Amerika Serikat (AS) kian memanas menjelang Piala Dunia 2026. Sebagai salah satu tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko, para penggawa Sam's Army berlomba-lomba mengamankan tempat di bawah asuhan pelatih Mauricio Pochettino.
Penyerang andalan AC Milan, Christian Pulisic, mengungkapkan bahwa atmosfer kompetisi sangat terasa bahkan sejak di lapangan latihan. Motivasi besar untuk tampil di rumah sendiri menjadi bahan bakar utama para pemain.
"Anda bisa merasakan intensitasnya dalam latihan. Setiap orang di sini ingin bermain di Piala Dunia. Tidak ada keraguan soal itu," ujar Pulisic, dikutip dari laman resmi timnas AS, Minggu (29/3).
Hal senada disampaikan gelandang Juventus, Weston McKennie. Ia menegaskan bahwa tidak ada posisi yang aman bagi siapa pun dalam skuad saat ini.
"Kami semua mau memenangkan satu tempat di skuad Piala Dunia. Tidak ada garansi, pelatih pun menegaskan soal itu. Namun, yang terpenting adalah kami bersaing secara sehat sehingga pemain memberikan segalanya setiap waktu," tutur McKennie.
Pochettino, saat ini, memanggil 27 pemain untuk melakoni dua laga persahabatan penting melawan tim papan atas Eropa.
Selain Pulisic dan McKennie, nama-nama besar seperti Gio Reyna, Malik Tillman, Folarin Balogun, dan Tim Weah turut menghiasi daftar pemain.
Namun, tantangan besar masih membayangi. Pada laga persahabatan perdana di Atlanta, Minggu (29/3) dini hari WIB, AS harus mengakui keunggulan timnas Belgia dengan skor telak 2-5. Dua gol balasan AS dicetak McKennie (39') dan Patrick Agmeyang (87').
Setelah ini, AS dijadwalkan menghadapi timnas Portugal pada Rabu (1/4) dini hari WIB sebagai ujian penutup di jeda internasional kali ini.
Sesuai regulasi FIFA, setiap tim peserta Piala Dunia 2026 hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal 26 pemain paling lambat akhir Mei 2026. Ini berarti akan ada pencoretan pemain dari komposisi yang ada saat ini.
Sebagai tuan rumah, AS telah dipastikan lolos otomatis dan tergabung di Grup D Mereka akan bersaing dengan:
Piala Dunia 2026 menjadi edisi ke-13 bagi AS sepanjang sejarah, sekaligus kali kedua mereka bertindak sebagai tuan rumah setelah edisi 1994. (Ant/Z-1)
Kekalahan 2-5 dari timnas Belgia ini menjadi tamparan keras bagi timnas AS, sekaligus mengakhiri catatan tidak terkalahkan mereka di negara bagian Georgia.
