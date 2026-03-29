Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PERSIAPAN Amerika Serikat (AS) sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 harus ternoda. Skuad asuhan Mauricio Pochettino dipaksa menyerah dengan skor telak 2-5 saat menjamu timnas Belgia dalam laga persahabatan di Georgia, Minggu (29/3) dini hari WIB
Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi The Sam's Army, sekaligus mengakhiri catatan tidak terkalahkan mereka di negara bagian Georgia.
Di sisi lain, hasil ini memperpanjang tren positif Belgia di bawah arahan Rudi Garcia menjadi 10 pertandingan tanpa kekalahan.
Laga sejatinya dimulai dengan cukup seimbang. Timnas AS sempat memberikan harapan bagi pendukung tuan rumah setelah Weston McKennie mencetak gol pembuka lewat sontekan jarak dekat memanfaatkan umpan sepak pojok Antonee Robinson di menit 39.
Namun, keunggulan itu sirna tepat sebelum turun minum. Bek Belgia, Zeno Debast, mencetak gol internasional pertamanya melalui tendangan jarak jauh spektakuler yang gagal dihalau Matt Turner di menit 45. Skor 1-1 menutup babak pertama.
Memasuki paruh kedua, AS sebenarnya memiliki peluang emas untuk kembali unggul. Namun, Christian Pulisic membuang kesempatan saat tembakannya melambung di atas mistar dari jarak 12 pas.
Kegagalan ini dibayar mahal; sesaat kemudian, tepatnya di menit 53, Amadou Onana sukses membawa Belgia berbalik unggul 2-1 setelah menerima umpan matang Alexis Saelemaekers.
Dominasi De Rode Duivels semakin tak terbendung setelah wasit menunjuk titik penalti akibat handball Tim Ream di menit 59. Charles De Ketelaere, yang maju sebagai eksekutor, sukses mengecoh kiper dan mengubah skor menjadi 3-1.
Pemain pengganti, Dodi Lukebakio, menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan AS di sisa laga. Ia mencetak dua gol tambahan pada menit 68 dan 82, salah satunya melalui sepakan indah ke pojok atas gawang, yang memperlebar jarak menjadi 5-1.
AS hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Patrick Agyemang di menit 87, memanfaatkan kesalahan koordinasi Youri Tielemans. Meski begitu, gol tersebut tak cukup menyelamatkan muka tuan rumah dari kekalahan memalukan di hadapan publik sendiri. (Z-1)
